Calciomercato Milan – Si complica il terzino: vogliono riscattarlo!

Emerson Royal è stato ceduto in prestito dal Barcellona al Betis Sevilla nel 2019. A giugno scadrà tale prestito e il Milan è alla finestra. Ma attenzione, perchè il club andaluso vuole riscattarlo

Uno dei principali obiettivi del calciomercato rossonero in ottica estiva è Emerson Royal. Il terzino destro in forza al Betis Sevilla è in realtà di proprietà del Barcellona. La società blaugrana aveva ceduto in comodato Emerson Royal nel 2019, ma a giugno prossimo scadrà il prestito che lo lega al Betis.

Il Milan è uno dei principali pretendenti al cartellino del brasiliano classe 1999, che vorrebbe acquisire per rinforzare il reparto di difesa. Non un affare semplice, dato che molte squadre d’Europa sono pronte a fiondarsi sul profilo di Emerson non appena sarà scaduto il suo contratto di prestito con il club andaluso.

Il giovane brasiliano ha mostrato davvero ottime qualità nel corso di queste due stagioni in verdeoro. Per questo Maldini e Massara non lo hanno mai perso di vista, e vedrebbero in lui un ottimo sostituito di Diogo Dalot. Il terzino portoghese che attualmente veste la maglia rossonera non sta convincendo affatto e le aspettative su di lui non sono state soddisfatte.

Per questo il Milan non è certo di volerlo riscattare in estate dal Manchester United, e starebbe cercando un altro terzino destro all’altezza dei prossimi obiettivi rossoneri. Emerson Royal sembra rispettare tutti i criteri necessari, ma sembra esser spuntato un ostacolo all’affare. Il Betis Sevilla è difatti soddisfatto del calciatore brasiliano e avrebbe presentato un’offerta al Barca per riscattarlo.

Leggi anche:

L’offerta del Betis Sevilla per Emerson Royal

Dalla Spagna arriva la notizia della volontà del Betis Sevilla di riscattare Emerson Royal in estate. Il club andaluso avrebbe presentato un’offerta di circa 9 mln di euro per acquistare a titolo definitivo il terzino brasiliano.

C’è una trattativa in corso, in quanto il club blaugrana non accetterebbe meno di 20 mln di euro. Una bella somma sicuramente, sulla quale anche il Milan dovrà riflettere in vista di una trattativa futura tra le parti per il giocatore.

Ad oggi i club più interessati ad Emerson Royal sono PSG e Milan, ma la possibilità che questo resti in biancoverde non è esclusa. Probabilmente in estate si scatenerà un’asta per il terzino brasiliano.