Ibrahimovic a Sanremo, il programma completo della settimana

La prima settimana di marzo sarà decisamente movimentata per Zlatan Ibrahimovic che vedrà la partecipazione dello svedese a Sanremo, da alternarsi agli impegni col Milan.

Zlatan Ibrahimovic si è sempre definito un uomo in grado di fare ogni cosa, ma vederlo al Festival di Sanremo non sarebbe sembrato credile per nessuno, eppure lo svedese ha ancora una volta sorpreso tutti. Sicuramente una situazione unica, mai registrata prima, ma con alla base un accordo stabilito mesi fa.

Infatti lo svedese, al momento della firma aveva annunciato a Maldini e Massara la sua assenza nella prima settimana di marzo, senza però specificare l’impegno. L’impegno, del tutto avulso alla sfera privata dell’atleta non ha fatto impazzire il club di via Aldo Rossi, che ha però stipulato un accordo preciso: Ibra a Sanremo ci sarà, ma non dovrà saltare neanche un minuto in campionato.

Un accordo chiaro, che però stride con l’esigenza logistica, dove tra la sede degli allenamenti rossoneri, Milanello, e la riviera ligure ballano circa 270 chilometri, una distanza non del tutto agevole se si vuole giocare al top. Dopo settimane di studio il club, la RAI e il calciatore hanno deciso il modus operandi.

Partiamo da due certezze: il calciatore resterà a Sanremo e non salterà una gara con il Milan. Questo apre a delle difficoltà logistiche che sono state spiegate minuziosamente dalla Gazzetta dello Sport di oggi.