Milan-Stella Rossa, Stankovic: “Ci crediamo, loro vogliono riscattarsi”

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa di Belgrado, parla a poche ore dal ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Milan.

La sua Stella Rossa di Belgrado ha mostrato grande personalità nella gara d’andata, trovando il pareggio a tempo scaduto e in inferiorità numerica nella gara d’andata dei sedicesimi di Europa League. Dejan Stankovic, allenatore dei serbi ed ex calciatore dell’Inter, ha sempre mostrato rispetto per i rossoneri ma non è intenzionato ad alzare bandiera bianca.

La sua compagine ha dimostrato di non essere arrivata alla fase ad eliminazione diretta della competizione per caso, ed a San Siro vuole rovinare i piani rossoneri, anche se i rossoneri giocano con due risultati su tre – a meno che i serbi non pareggino con almeno 3 reti.

L’allenatore di Belgrado ha parlato nelle colonne del Corriere dello sport per presentare la gara di domani, dove il Diavolo si gioca un importantissimo pezzo della sua stagione.

Le parole di Stankovic prima di Milan-Stella Rossa

L’allenatore serbo, visti i suoi trascorsi all’Inter, è di casa a San Siro e vuole rovinare le ambizioni del Milan per portare la sua Stella Rossa – con al seguito Falco e Falcinelli – agli ottavi di finale di Europa League.

Il gol del pareggio dei serbi all’ultimo minuto permette ai serbi di andare ai supplementari in caso di 2-2 o d passare anche con un pareggio con più di tre gol per parte.

L’allenatore ha così commentato la gara: “Sono Forti e vogliono riscattarsi, inoltre hanno Zlatan Ibrahimovic, un campione che ha vinto in Italia e in Europa, soprattutto perché non vincono da tre gare.”

Sulla gara d’andata: “Abbiamo dimostrato di non mollare mai, la gara di andata ci ha fatto capire che tutto è possibile e ce la giocheremo. Finché l’arbitro non fischia la fine siamo in gara e ci proveremo con tutte le nostre forze”.

Parole importanti, in attesa della conferenza stampa, programmata questo pomeriggio nella sala stampa dello stadio, dove il tecnico potrebbe aprire a novità di formazione, l’utilizzo di Falcinelli su tutti.