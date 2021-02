Europa League, il possibile cammino del Milan

Il sorteggio degli Ottavi di finale di Europa League è in programma domani a Nyon, alle ore 13.00. I match si giocheranno l’11 e il 18 marzo

Dopo il 2 a 2 dell’andata, il Milan si appresta a scendere in campo per il match di ritorno di Europa League contro la Stella Rossa. Un pareggio per 0-0 o per 1-1 (con il 2-2 si va ai supplementari) e chiaramente la vittoria, son i risultati a disposizione della squadra di Stefano Pioli per accedere agli ottavi di finale.

Nel momento in cui vi scriviamo, l’unica qualificata è il Tottenham, che ha giocato il suo sedicesimo di finale ieri. Gli Spurs hanno avuto la meglio del Wolfsberger e sono in attesa di conoscere tutte le altre squadre.

Sorteggio di Nyon

Se il Milan dovesse qualificarsi conoscerà il suo avversario già nella giornata di domani. Il sorteggio è, infatti, in programma venerdì alle ore 13.00 a Nyon.

Contrariamente a quanto successo in precedenze non ci saranno teste di serie e sono, inoltre, possibili scontri tra squadre della stessa nazione. Si conoscono anche le date dei match: l’andata andrà in scena l’11 marzo e il ritorno 7 giorni dopo.