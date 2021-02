Focolaio Covid in casa Torino: rinviata la partita col Sassuolo

Niente da fare per il match tra Torino e Sassuolo previsto per domani sera. L’anticipo è stato rinviato per questioni sanitarie.

Poco fa è arrivata l’ufficialità del rinvio del match Torino-Sassuolo. La sfida, inizialmente prevista per domani sera all’Olimpico, verrà rimandata a data da destinarsi.

Colpa del focolaio creatosi in casa Torino di contagi al Covid-19. Già nel weekend scorso erano sorte le prime positività, aumentate in settimana fino ad arrivare a 7-8 casi appurati.

Soltanto Daniele Baselli, centrocampista classe ’94 spesso accostato anche al Milan, ha ammesso la propria positività attraverso i propri canali social.

La Lega dunque ha disposto il rinvio per motivazioni sanitarie di Toro-Sassuolo, che potrebbe essere recuperata il prossimo 17 marzo, secondo alcune recenti indicazioni.

A rischio anche il match della prossima settimana Lazio-Torino, valido per il turno infrasettimanale della 25.a giornata di Serie A.