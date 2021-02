Roma-Milan, arbitra Marco Guida

Marco Guida dirigerà Roma-Milan, posticipo della 24esima giornata di Serie A, domenica 28 febbraio.

Sarà Marco Guida il direttore di gara del posticipo della giornata di Serie A numero 24, come designato dall’AIA. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà chiamato ad arbitrare la delicata sfida tra Roma e Milan, che all’andata ha visto diverse polemiche arbitrali per il rigore concesso ai giallorossi.

La sfida dell’Olimpico sarà decisiva per le ambizioni europee delle due compagini, che sono distanti cinque punti in classifica, con l’andata terminata in parità.

Leggi anche:

La designazione arbitrale di Roma-Milan

Il big match della ventiquattresima giornata vedrà fronteggiarsi Roma e Milan, e la designazione dell’AIA vedrà Marco Guida dirigere la gara.

Ecco la designazione integrale della gara:

Arbitro: Guida

Assistenti: Bindoni – Longo

IV° Uomo: Piccinini

Var: Irrati

Avar: Cecconi