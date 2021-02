Il Milan si qualifica con la Stella Rossa se … | Le combinazioni

Il Milan ospita la Stella Rossa nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Tutte le combinazioni favorevoli o sfavorevoli per la qualificazione al prossimo turno

Serata da dentro o fuori per il Milan in Europa League. Una sensazione non nuova in questa stagione per i rossoneri, già vissuta nel barrage dei tre turni preliminari con Shamrock, Bodo Glimt e Rio Ave tutti giocati, tra settembre e ottobre, in gara unica a eliminazione diretta.

Stavolta, in ballo c’è la qualificazione agli ottavi di Europa League contro la Stella Rossa. A San Siro, si riparte dal 2-2 del match di andata disputato giovedì scorso al Marakanà di Belgrado. Un risultato beffardo per i rossoneri raggiunti, in superiorità numerica, allo scadere dal colpo di testa di Pavkov che ha annullato il secondo vantaggio milanista siglato su rigore da Hernandez. Un epilogo oltreché beffardo anche insidioso in quanto tiene aperte le speranze di qualificazione dei serbi allenati da Stankovic che si presentano a San Siro con la convinzione – lecita – di centrare il passaggio del turno.

Di seguito, ricapitoliamo tutte le possibili combinazioni che decreteranno la qualificata agli ottavi.

Il Milan si qualifica se:

Vince con qualsiasi risultato

Pareggia con i risultati di 0-0 e 1-1 in virtù del maggior numero di gol segnati in trasferta

Il Milan viene eliminato dalla Stella Rossa se:

Perde con qualsiasi risultato

Con un pareggio con più di due gol. Un eventuale 3-3 o un 4-4 permetterebbero infatti alla Stella Rossa di superare le reti segnate in trasferta all’andata dal Milan

Il sorteggio degli ottavi di Europa League

Chi passa tra Milan e Stella Rossa conoscerà il nome della prossima avversaria negli ottavi di Europa League nel sorteggio che si terrà a Nyon, sede dell’Uefa, venerdì 26 febbraio con orario ancora da definire, verosimilmente in tarda mattinata come in altre occasioni.

Dagli ottavi in poi – lo ricordiamo – non vi saranno più teste di serie né vincoli riguardo possibile sfide tra squadre della stessa nazione. Tutti contro tutti, insomma in vista dei match che si disputeranno già a marzo con andata e ritorno previsti l’11 e il 18 sempre con la medesima collocazione oraria tra le 18.55 e le 21.