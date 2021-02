Massara: “Sforzi importanti per i rinnovi. Ibra a Sanremo? Non ci turba”

Le parole del Direttore sportivo, Massara, prima del calcio d’inizio di Milan-Stella Rossa, match di ritorno dei Sedicesimi di finale di Europa League

Prima del calcio d’inizio di Milan-Stella Rossa ha parlato Massara. Il Direttore Sportivo dei rossoneri ha fatto il punto sulla situazione legate a Calhanoglu e Donnarumma: “Siamo pronti per questa partita difficile – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’- Incontro per Calhanoglu? Continua il dialogo, che ci auguriamo possa arrivare a felice conclusione. La società sta facendo uno sforzo importante per arrivare il prima possibile ad un accordo. Donnarumma? Vale lo stesso, speriamo che si possa arrivare ad una selezione velocemente”.

Rialzare la testa – “Vogliamo riprendere questo cammino virtuoso, dobbiamo dimostrare di saper superare questo momento. Non siamo preoccupati – prosegue Massara – L’entusiasmo non ci è mancato e siamo sicuri di poter tornare a far bene. Speriamo che già da stasera l’umore torni positivo”

Ibra a Sanremo – “Non ci turba per nulla questo impegno – conclude Massara – un impegno preso prima della firma contrattuale. Capisco che faccia discutere, vista la particolarità della cosa, ma siamo sereni per come gestirà due giorni di Sanremo e siamo felici di quello che ci dà Ibrahimovic ogni giorni”.