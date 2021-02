Milan-Stella Rossa, TV8 o Sky: dove vederla in diretta Tv e streaming

Milan-Stella Rossa si giocano la qualificazione agli ottavi di Europa League. Le indicazioni su dove vedere il match giovedì 25 febbraio dalle 21

Milan e Stella Rossa si affrontano giovedì 25 febbraio alle 21 nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. In palio c’è la qualificazione tra le migliori 16 della competizione con gli ottavi di finale previsti subito a marzo tra l’11 e il 18.

Si riparte dal 2-2 del Marakanà di Belgrado, un risultato che impone ai rossoneri di non perdere o pareggiare dal 3–3 in poi per evitare un’eliminazione che, considerata la caratura dell’avversario, sarebbe senz’altro sorprendente. Non ci sarà Ibrahimovic, almeno dall’inizio. Pioli, come all’andata, ricorre a un discreto turnover con Leao prima punta (Mandzukic ancora indisponibile) supportato da Castillejo, Calhanoglu e Krunic. In difesa torna Tomori mentre Meité dovrebbe affiancare Kessié.

Una partita comunque insidiosa per i rossoneri, considerato soprattutto il momento di forma non certo impeccabile. Di seguito vi spieghiamo dove vedere Milan-Stella Rossa di oggi in tv o in streaming con varie opzioni a disposizione.

Milan-Stella Rossa in diretta tv

C’è una buona notizia per tutti i tifosi rossoneri. Milan-Stella Rossa si può vedere in diretta tv anche in chiaro, gratuitamente, su TV8 con calcio di inizio dalle 21. La diretta sarà in simulcast con Sky che trasmetterà l’evento su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Calcio (canale 252). Al termine su entrambi i canali, ricco post partita con interviste, commenti e anticipazioni sul sorteggio degli ottavi previsto venerdì 26 febbraio alle 13.

La diretta streaming di Milan-Stella Rossa

Due le opzioni per vedere Milan-Stella Rossa in streaming. La prima, gratuita, è rappresentata dal sito ufficiale di TV8, sul quale è possibile seguire, direttamente dalla home page, la programmazione in diretta dell’emittente. La seconda è Sky Go, opzione quest’ultima disponibile per gli abbonati all’emittente satellitare. Per vedere il match su Sky Go occorre disporre dell’applicazione per pc e dispositivi mobili, registrati o possedere già le credenziali di accesso e selezionare la finestra dedicata all’evento direttamente in home page o dal menù Canali Tv, selezionando su quest’ultimo Sky Sport Uno o Sky Calcio 252.