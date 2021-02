Milan-Stella Rossa, le formazioni UFFICIALI: sorpresa Dalot

Le formazioni ufficiali del match di Europa League tra Milan e Stella, valido per il ritorno dei sedicesimi finale di Europa League

E’ tutto pronto per il ritorno dei Sedicesimi di finale di Europa League, che vedrà il Milan di Stefano Pioli, impegnato contro la Stella Rossa. Si riparte dal 2 a 2 dell’andata. Per la partita, che avrà il suo calcio d’inizio alle ore 21.00, il tecnico dei rossoneri si affida al turnover, lasciando in panchina elementi importanti come Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, pronti a subentrare in caso di necessità.

Il Milan, chiamato a rialzare la testa dopo i pesanti ko contro Spezia e Inter, si affida a Rafael Leao per guidare l’attacco. Il portoghese verrà supportato da Hakan Calhanoglu. Il turco ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, per ritrovare la condizione ottimale dopo essere guarito dal Covid.

Sulla trequarti insieme all’ex Bayer Leverkusen ci saranno Rade Krunic e Samu Castillejo. Riposa dunque anche Alexis Saelemaekers, al pari di Sandro Tonali.

A centrocampo la mediana sarà composta da Meite e Kessie. In difesa, davanti a Gigio Donnarumma, che vuole festeggiare al meglio il 22esimo compleanno, ci sarà Tomori, che prenderà il posto di Kjaer, Romagnoli , Davide Calabria e Diogo Dalot. Il portoghese, prende il posto di Theo Hernandez a differenza di quanto si pensava alla vigilia

La Stella Rossa di Stankovic si schiera con il consueto 3-4-2-1, con l’ex Crotone, Falcinelli a guidare l’attacco.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Leao

Stella Rossa (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Degenek, Sanogo; Gobeljic, Kanga, Srnic, Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli. All. Stankovic