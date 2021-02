Milan-Stella Rossa, la moviola: rigore netto, ma Stankovic è una furia

I maggiori episodi da moviola del match di ieri sera tra Milan e Stella Rossa, terminato in parità ma non senza polemiche.

Il match di ieri sera tra Milan e Stella Rossa poteva essere una passeggiata per i rossoneri in odor di qualificazione agli ottavi di Europa League.

Invece l’atteggiamento remissivo della squadra di Stefano Pioli ha complicato le cose. Merito anche della formazione serba che si è presentata a San Siro senza paura, cercando di fare la partita e sfiorando l’impresa.

Prova da rivedere quella del signor Gil Manzano, fischietto spagnolo che si è dovuto far aiutare dal VAR nell’episodio centrale del match.

La moviola: rigore ed espulsione sacrosante

Secondo l’analisi della moviola della Gazzetta dello Sport, è apparso netto ed evidente al 6′ minuto il fallo di mani in area della Stella Rossa che ha portato il Milan in vantaggio.

Sul colpo d testa di Krunic è netta la sbracciata di Gobeljic, inizialmente non vista da Manzano. L’arbitro, richiamato al monitor, rettifica la sua decisione ed assegna il rigore al Milan.

Recrimina il Milan al 10′, con Rafael Leao fermato per una posizione dubbia di fuorigioco, nonostante i guardalinee siano chiamati a far terminare l’azione prima di segnalare l’eventuale off-side.

Giusto invece annullare la rete in mischia della Stella Rossa al 19′, per un altro fallo di mano. Stavolta è Pankov a colpire il pallone di braccio prima della rete (inutile) di Ben Nabouhane.

Manzano vede bene anche nell’area di rigore rossonera, quando lo stesso Ben Nabouhane va giù dopo un contatto con Castillejo, ma non ci sono gli estremi per un calcio di rigore.

Sacrosanta anche la doppia ammonizione di Gobeljic, che già ammonito al 70′ ferma da tergo Calhanoglu e si becca il cartellino rosso.

Ma nel finale Dejan Stankovic è una furia. Non tanto per qualche episodio in particolare, ma il tecnico serbo protesta per un calcio d’angolo non fatto battere al 94′ minuto ai suoi. Manzano, da regolamento, fischia la fine del match dopo i tre minuti di recupero. Che però in effetti sono sembrati pochini viste le tante interruzioni…