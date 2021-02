Milan-United è già iniziata: Calabria ricorda Kakà | Foto

Davide Calabria ha reagito con entusiasmo al sorteggio, seppur non agevole, che vedrà affrontarsi il Milan e il Manchester United.

Il sorteggio di Europa League, che vedrà affrontarsi Milan e Manchester United, non ha reso felici i tifosi rossoneri per la difficoltà degli avversari, ma sicuramente esalta i tifosi che vorranno vedere un grande match.

Tra i tifosi che non vedono l’ora che arrivi la doppia sfida c’è Davide Calabria, che ancor prima di essere un calciatore del Diavolo è un grande sostenitore dei rossoneri. Alla notizia del sorteggio il terzino ha postato una eloquente foto sul suo profilo Instagram.

Il post di Davide Calabria su Instagram

I social sono divenuti ormai la casa dei pensieri dei calciatori di tutto il mondo, e Davide Calabria ha espresso su Instagram il suo pensiero riguardo al big match degli ottavi di finale di Europa League.

Il terzino, subito dopo il sorteggio di Nyon ha postato nelle Instagram Stories una foto di Kakà esultante. L’esultanza però è quella del 2 maggio 2007, quando l’asso brasiliano sbloccò la semifinale di ritorno di Champions League, proprio contro lo United.

La foto non presenta ulteriori scritte o messaggi, ma è chiaro che il calciatore, come tutti, non veda l’ora di scendere in campo. Un appuntamento attesissimo, e che il giovane terzino italiano spera di far rivivere ai suoi tifosi le gesta di quel magnifico 2007.

