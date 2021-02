Calciomercato Milan, Parma stoppato: futuro Conti a rischio

Il Parma continua a non vincere e la salvezza è sempre più complicata. E’ in discussione il futuro di Andrea Conti. Ecco la situazione dei giocatori in prestito

Non decolla la stagione del Parma. I gialloblu di D’Aversa sono stati raggiunti, anche quest’oggi, dopo il doppio vantaggio. Domenica era successo contro l’Udinese, pomeriggio contro lo Spezia. I ducali hanno così perso per strada 4 punti, fondamentali per la corsa alla salvezza, che resta davvero lontana.

Il Parma dopo 24 partite ha totalizzato solamente 15 punti e il 17esimo posto, occupato dal Torino, è distante cinque lunghezze ma gli uomini di Nicola hanno una partita in meno. Alla situazione dei gialloblu è interessato anche il Milan.

Riscatto Conti

A gennaio, infatti, Andrea Conti è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto. Un riscatto, a 7/7,5 milioni di euro, che diventa obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi, ovvero la salvezza. Il campionato è ancora lungo ma la classifica di Kucka e compagni non è davvero per nulla buona. Il riscatto di Conti è dunque a forte rischio.

L’ex Atalanta da quando è sbarcato in Emilia è diventato un punto fermo della squadra di D’Aversa. Conti ha sempre giocato totalizzando sei presenze ma i punti sono stati solamente due punti. Senza la salvezza dunque il rischio di ritrovarsi nuovamente in rossonero Conti è davvero elevato.

Caldara e Laxalt tornano alla base

Futuro tutto da scrivere anche Diego Laxalt, che dopo un inizio più che positivo, ha faticato come il resto della squadra. Il cambio in panchina in casa Celtic rappresenta un’incognita maggiore, con l’uruguaiano che senza un accordo – il Milan vorrebbe circa 8 milioni di euro – farà ritorno in Italia.

Una situazione ancora più complicata è quella legata a Mattia Caldara. Il centrale ha fatto ritorno a Bergamo nel gennaio 2020, in prestito di 18 mesi con un riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una cifra ritenuta, oggi, davvero eccessiva dai bergamaschi.

Un nuovo infortunio ha frenato il ritorno da protagonista di Caldara, che ha il finale di stagione per riuscire a convincere l’Atalanta. Atalanta in cui milita Pessina, sul quale il Milan detiene una percentuale, il 50%, sulla futura rivendita.

Una situazione molto più semplice e lineare è quella dei giovani Pobega e Brescianini, entrambi faranno ritorno alla base e la società, insieme ai loro agenti, valuterà quale sia la soluzione migliore per il loro futuro.