Mihajlovic: “Con Ibra a Sanremo? Canterò meglio di lui”

Sinisa Mihajlovic, nel post Bologna-Lazio, ha parlato della grande vittoria dei suoi ragazzi e non ha risparmiato una simpatica battuta su Ibrahimovic e Sanremo

Una vittoria assolutamente inaspettata ma anche meritata quella del Bologna contro la Lazio di Inzaghi. La squadra di Mihajlovic ha raggiunto il suo primo successo contro una big di Serie A nell’attuale stagione e lo ha fatto grazie ai gol messi a segno da Mbaye e Sansone.

Un 2-0 casalingo che ha permesso agli emiliani di ottenere 3 punti importantissimi in chiave salvezza: i rossoblù possono attualmente contare su una comoda 11a posizione in classifica e 28 punti conquistati. Insomma, i ragazzi di mister Mihajlovic se la stanno cavando abbastanza bene.

La bravura tecnico-tattica dell’allenatore serbo è assolutamente indiscussa, e i risultati lo stanno dimostrando abbondantemente. Al termine del match contro i biancocelesti, Sinisa è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico si è innanzitutto concentrato sulla bella prestazione dei suoi ed ha ammesso:

“Abbiamo fatto una grande partita altrimenti non avremmo vinto 2-0. Dopo il rigore parato e il nostro primo gol era impossibile perdere la partita. Li abbiamo pressati alti facendo bene quando avevano la palla; poi siamo ripartiti bene e in generale sono contento di questa prestazione. Noi siamo una squadra che sa giocare a calcio. Facciamo sempre la nostra prestazione, anche se a volte succede che non siamo abbastanza cattivi per fare gol o ne prendiamo uno per colpa nostra. Oggi è andato tutto bene però, abbiamo segnato nelle occasioni che abbiamo avuto e, conoscendo la qualità della Lazio, abbiamo fatto bene“.

Nel prosieguo dell’intervista, Mihajlovic ha avuto anche l’occasione di parlare di Zlatan Ibrahimovic. Il Festival di Sanremo è ormai alle porte, e come risaputo l’attaccante svedese ne sarà ospite di tre serate. Ma anche Sinisa salirà sul palco dell’Ariston in una delle cinque occasioni, come da lui stesso affermato giorni fa.

Ci ci aspetta un bel siparietto tra l’allenatore e lo svedese, dato che i due sono rimasti molto amici dopo l’esperienza da compagni tra le fila dell’Inter. Interrogato dal giornalista Sky, Sinisa ha concluso l’intervista con una simpatica battuta sulla sua prossima presenza sul palco di Sanremo insieme a Zlatan Ibrahimovic: “Cosa accadrà con Ibra a Sanremo? Non lo so, ma sicuramente canterò meglio di lui”.