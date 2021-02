Probabili formazioni Roma-Milan: c’è Rebic, Romagnoli confermato

Le probabili formazioni di Roma-Milan, match valido per la 24a giornata di Serie A e in programma domani sera alle ore 20.45

C’è tanta tensione nell’aria in vista del big match di domani sera tra Roma e Milan. Un posticipo di campionato assolutamente da non perdere, con due grandi squadre all’assoluta ricerca della vittoria. C’è la qualificazione alla Champions League in ballo, e i posti a disposizione sono troppo pochi – soltanto quattro – per le sette squadre che lottano per il prestigioso obiettivo.

La Roma e il Milan, rispettivamente al quarto e al secondo posto della Serie A, dovranno scontrarsi domani e la vittoria dell’una o dell’altra squadra potrà sconvolgere le attuali gerarchie. La squadra di Pioli, se dovesse vincere la difficile trasferta dell’Olimpico, manderebbe un forte segnale alle altre pretendenti, e anche all’Inter, la capolista distante 4 punti.

Inoltre, se i 3 punti dovessero andare ai rossoneri, la Roma potrebbe perdere il quarto posto e quindi uscire dalla zona Champions. Situazione diversa se, invece, i giallorossi battessero il Milan: in questo caso sarebbe un vero problema per i rossoneri, che vedrebbero anche il secondo posto a rischio, con la squadra di Fonseca che si porterebbe a -2.

Insomma, un match di fondamentale importanza in ottica Champions. Vediamo quali formazioni potrebbero schierare Fonseca e Pioli per l’importante occasione.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

Fuori Bennacer, Maldini e Mandzukic, Stefano Pioli sembra avere già le idee chiare sugli 11 titolari da schierare contro la Roma. Ci si aspettava un qualche cambiamento in difesa, ma secondo quanto appreso il tecnico di Parma punterà nuovamente sulla coppia centrale Kjaer-Romagnoli.

Le mediocri prestazioni mostrate negli ultimi match dal capitano rossonero non sembrano aver mutato i giudizi di Pioli, che qualche ora fa ha affermato che le colpe delle recenti disfatte non sono da attribuire ai singolo ma al gruppo intero. Ecco quindi che ai lati di Kjaer e Romagnoli, agiranno i titolarissimi Calabria a destra, e Theo Hernandez a sinistra.

Nella mediana sarà presente l’imprescindibile Franck Kessie, affiancato dal giovane Sandro Tonali. Panchina quindi per Meite, che sembra invece il prescelto a giocare da titolare in Europa League.

Nel tridente della trequarti, agirà sicuramente Hakan Calhanoglu sottopunta, con Saelemaekers a destra e Rebic – preferito a Rafael Leao – a sinistra. Il croato dovrà dimostrare tanto nella prova di domani ed evitare gli errori di superficialità mostrati contro la Stella Rossa giovedì sera.

In avanti, protagonista assoluto dell’attacco, il solito ed unico Zlatan Ibrahimovic.

Paulo Fonseca dovrà invece far i conti con le assenze di Dzeko in attacco e Smalling in difesa. È probabile che il tecnico portoghese sostituisca i due con – rispettivamente – Borja Mayoral e Fazio.

Queste le probabili formazioni di Roma-Milan:

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral . A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Kumbulla, Bruno Peres, Diawara, Pastore, Carles Perez, Pedro, El Shaaray. Allenatore: Fonseca.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Tomori, Kalulu, Meitè, Castillejo, Hauge, Krunic, Leao, Diaz. Allenatore: Pioli.