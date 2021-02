Serie A, la classifica dopo Bologna-Lazio

Buone notizie per il Milan in ottica Champions League. La Lazio di Simone Inzaghi è stata battuta dal Bologna di Mihajlovic

Stop pesante in ottica Champions League per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, sesti in classifica a sei punti dal Milan, sono stati battuti dal Bologna di Sinisa Mihajlovic.

I capitolini hanno sprecato al 17esimo un rigore con Ciro Immobile: Skorupski è stato bravissimo a respingere il tiro dal dischetto dell’attaccante della Lazio. Due minuti dopo è arrivato il gol di Mbaye, complice un non perfetto Reina.

Nella ripresa ci ha pensato Sansone, al 64′, a chiudere la partita. Nel finale ancora il portiere dei rossoblu decisivo con una super parata. Una buona notizia dunque per il Milan ma anche per Juventus, Atalanta, Roma e Napoli, tutte impegnate ad ottenere uno dei quattro posti che valgono la qualificazione alla prossima Champions League.

Con questo successo il Bologna sale a 28 punti, a più 13 dalla zona retrocessione.

Bologna-Lazio 2-0: 19′ Mbaye, 64′ Sansone

CLASSIFICA SERIE A:

Inter 53 punti; Milan 49; Juventus* 45; Roma 44; Atalanta e Lazio** 43; Napoli* 40; Sassuolo* 35; Verona 34; Sampdoria 30; Bologna** 28; Genoa 26; Udinese, Fiorentina, Benevento e Spezia** 25; Torino* 20; Cagliari e Parma** 15; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più