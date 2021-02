Milan, Pioli annuncia tre assenze: “Out contro la Roma”

Stefano Pioli, intervenuto sul canale Twitch del Milan, ha confermato l’assenza di Bennacer, Mandzukic e Maldini per il match contro la Roma

Non sono ancora resi noti i convocati per la sfida di domani contro la Roma. Stefano Pioli, per l’occasione, è certo di dover fare a meno di tre elementi, Daniel Maldini, Ismael Bennacer e Mario Mandzukic.

A confermarlo è stato lo stesso tecnico rossonero, intervenuto in diretta sul canale Twitch del club: “Sono tutti convocabili tranne Mandzukic, Maldini e Bennacer”.

Non si attendono dunque sorprese per la partita dell’Olimpico, in cui il Milan si gioca una fetta importante della propria stagione. Un’ulteriore sconfitta, dopo i pesanti ko contro Spezia e Inter, metterebbe fortemente a rischio la qualificazione in Champions League.

Dal sogno scudetto, Ibrahimovic e compagni rischierebbero di ritrovarsi a lottare per il quarto posto. Un successo, invece, darebbe un chiaro segnale alle avversarie per l’Europa che conta ma anche all’Inter che non può permettersi passi falsi.

Le scelte di Pioli

Per la sfida contro la Roma, Pioli tornerà ad affidarsi ai suoi uomini migliori dopo il turnover in Europa League contro la Stella Rossa.

L’unica assenza importante, come detto, sarà quella di Bennacer. A centrocampo, ad affiancare Kessie, ci sarà così Sandro Tonali, in vantaggio su Meite.

L’altro dubbio di formazione è legato all’esterno di sinistra. Alla fine dovrebbe spuntarla Ante Rebic, con Leao pronto a subentrare a partita in corso. Il resto della trequarti sarà completato da Saelemaekers, che si riprende il posto sulla destra, e da Hakan Calhanoglu. In avanti ovviamente Zlatan Ibrahimovic.

La partita dell’Olimpico potrebbe essere quella giusta per rivedere, per qualche minuto, nuovamente Brahim Diaz. Per il resto, Pioli si affiderà a Gigio Donnarumma tra i pali – grande assente dell’andata – con la difesa a quattro composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.

Fikayo Tomori, nonostante le buone prestazioni e il momento complicato per i due centrali titolari, dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina.

4-2-3-1-: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli (Tomori), Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic (Leao), Ibrahimovic. All. Pioli.