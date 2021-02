Roma-Milan, probabili formazioni: un dubbio per Pioli

Roma-Milan, probabili formazioni: gli allenatori Pioli e Fonseca hanno praticamente deciso gli schieramenti, pochi dubbi per la partita.

Domenica sera allo stadio Olimpico big match tra Roma e Milan. Uno scontro diretto importante nella lotta per la qualificazione in Champions League.

Al momento la classifica vede i rossoneri al secondo posto con 49 punti, ma reduci da due sconfitte in Serie A e da due pareggi contro la Stella Rossa in Europa League. Invece i giallorossi hanno vinto il doppio confronto europeo contro il Braga, però vengono da un deludente pari a Benevento in campionato. Comunque sono quarti a quota 44 punti e vogliono accorciare la distanza dal Diavolo.

Serie A, probabili formazioni Roma-Milan

Stefano Pioli non sembra intenzionato a proporre novità di formazione per Roma-Milan. Dovrebbe scendere in campo lo stesso undici uscito sconfitto dal derby contro l’Inter di domenica scorsa.

Il modulo sarà il solito 4-2-3-1 con Gigio Donnarumma tra i pali, in difesa niente esclusione per il capitano Alessio Romagnoli. Sarà ancora lui a giocare al fianco di Simon Kjaer nonostante le recenti prestazioni deludenti. Sulle fasce Davide Calabria e Theo Hernandez.

A centrocampo è confermata l’assenza di Ismael Bennacer, pertanto Sandro Tonali affiancherà Franck Kessie. Sulla trequarti agiranno Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. L’unico piccolo dubbio di Pioli è legato proprio al croato, in ballottaggio con Rafael Leao ma comunque in vantaggio per scendere in campo dal primo minuto. Il centravanti, ovviamente, sarà Zlatan Ibrahimovic.

Paulo Fonseca per la sfida allo stadio Olimpico dovrà rinunciare a diversi calciatori: Niccolò Zaniolo, Edin Dzeko, Chris Smalling, Roger Ibanez e Davide Santon. Schiererà la formazione con il modulo 3-4-2-1, impiegando l’ex rossonero Bryan Cristante al centro della difesa. Chiavi del centrocampo affidate e Jordan Veretout, mentre sulla trequarti saranno Lorenzo Pellegrini ed Henrikh Mkhitaryan ad assistere l’unica punta Borja Mayoral.

ROMA – MILAN | PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic (Leao); Ibrahimovic.