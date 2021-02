Romagnoli, nuove critiche dopo Milan-Stella Rossa: “In panchina!”

Romagnoli al centro di nuovi commenti critici dopo Milan-Stella Rossa di Europa League. Sui social c’è chi invoca l’impiego di Tomori a Roma.

Il Milan non sta vivendo un periodo positivo a livello di prestazioni e di risultati, ormai è sotto gli occhi di tutti. La squadra di Stefano Pioli non è brillante come nel 2020 e a inizio 2021.

Tra i giocatori maggiormente criticati da tifosi e stampa c’è sicuramente Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero è stato protagonista negativo in alcuni gol presi. Le critiche sono esplose soprattutto dopo il derby perso contro l’Inter, nel quale l’ex Roma ha faticato tantissimo contro Romelu Lukaku non riuscendo a contenerne lo strapotere fisico.

Verso Roma-Milan: Romagnoli sarà titolare?

Non sono mancati i commenti negativi verso Romagnoli neppure in occasione di Milan-Stella Rossa 1-1 di Europa League. Infatti, sul gol della squadra serba la marcatura su Ben Nabouhane non è impeccabile. Il capitano rossonero è distante dal giocatore avversario e questo permette di farlo calciare verso la porta di Gigio Donnarumma.

Recentemente il modo di marcare di Romagnoli è stato messo molto in discussione. Il centrale difensivo laziale a volte fatica nell’anticipare il diretto avversario e in altre occasioni è troppo distante, lasciando così troppa libertà di azione. Probabilmente anche lui è condizionato dal momento negativo della squadra e non sta riuscendo a esprimersi al meglio, facendo emergere alcuni difetti rimasti nascosti quando tutto filava per il meglio al Milan.

Numerosi tifosi rossoneri hanno espresso critiche nei confronti di Romagnoli durante e dopo la sfida di Europa League contro la Stella Rossa. Non manca chi vorrebbe da Stefano Pioli una scelta drastica in vista della trasferta di Roma: panchina e utilizzo di Fikayo Tomori come titolare al fianco di Simon Kjaer. Vedremo se l’allenatore deciderà di escludere il capitano dalla formazione titolare allo stadio Olimpico.

Di seguito alcuni post pubblicati su Twitter. Ce ne sono tanti di critici verso Romagnoli, anche se non manca neppure chi lo difende e crede ancora in lui.