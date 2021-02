Europa League, sorteggio ottavi: dove vederlo in diretta tv e streaming

Venerdì 26 febbraio è il giorno del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Il Milan attende di conoscere la prossima avversaria. Le indicazioni su dove vedere l’evento in diretta tv e streaming

Tutto pronto a Nyon per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League che coinvolgerà le migliori 16 squadre della competizione. Si comincia alle 13 con una procedura decisamente più rapida rispetto alla composizione dei gironi o dei sedicesimi di finale.

Dagli ottavi in poi, infatti, non vi sono vincoli di nazionalità né incroci guidati dal meccanismo delle teste di serie. Il sorteggio è libero con ognuna delle 16 qualificate che può incrociare le altre. Le sfide che usciranno dall’urna di Nyon si disputeranno l’11 e il 18 marzo e coinvolgeranno queste squadre: Milan, Roma, Manchester Utd, Arsenal, Tottenham, Ajax, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Rangers Glasgow, Olympiakos, Molde, Young Boys, Granada, Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria, Slavia Praga

Sorteggio Europa League, dove vederlo in diretta tv

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Football a partire dalle ore 13. A seguire, come di consueto, approfondimenti e commenti in studio sulle avversarie delle italiane e sulle altre sfide in programma.

La diretta streaming

Due le opzioni per vedere in diretta streaming il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Gli abbonati a Sky possono seguire l’evento tramite SkyGo (se la visione dell’applicazione è prevista nel proprio abbonamento), selezionando dal menù canali Sky Sport Football e Sky Sport 24 o la relativa finestra dedicata presente in home page a ridosso dell’inizio.

La seconda opzione per seguire il sorteggio di Europa League in streaming è quella gratuita disponibile sul sito della Uefa (Uefa.com). Basta collegarsi al sito ed accedere alla pagina dedicata all’evento. Considerata la facilità del meccanismo di estrazione, il sorteggio dovrebbe durare non più di un quarto d’ora.