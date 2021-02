Diretta Live Roma-Milan: cronaca in tempo reale e risultato finale della partita della 24esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Roma-Milan: cronaca live della partita

22′ – Inserimento in area di Veretout, che calcia di destro sulla sponda di Mayoral ma non riesce ad angolare e ciò favorisce la parata di Donnarumma.

20′ – Sul corner colpisce di testa Fazio trovando una deviazione, ma Donnarumma para senza problemi.

19′ – Cross di Mancini deviato sull’esterno della rete. La Roma prova a reagire.

18′ – Ibrahimovic devia su corner ma non trova la porta. Dominio rossoneri.

17′ – Rebic prova il destro dalla distanza, Lopez si tuffa e mette in corner con la punta delle dita.

14′ – I giallorossi si salvano sulla botta al volo di Ibra, murata da Cristante.

13′ – Grande inizio di partita del Milan, che sta schiacciando la Roma.

9′ – Gol annullato a Ibrahimovic per leggero fuorigioco sul passaggio di Rebic, che davanti a Lopez ha preferito servire Zlatan invece di calciare. Scelta errata, purtroppo.

5′ – Clamorosa occasione per Ibra, che ruba palla a Pau Lopez e poi di tacco mette fuori!

4′ – Non convalidato un gol di Tomori a causa di un fuorigioco sugli sviluppi di un corner battuto dal Milan.

2′ – Prima occasione per i rossoneri con Ibrahimovic, che sull’uno-due con Theo calcia di sinistro e trova Lopez pronto ad alzare sopra la traversa.

1′ – Match iniziato allo stadio Olimpico!

L’arbitro Guida fischierà l’avvio della partita alle 20:45.

La presentazione della partita

Dopo quattro partite senza vincere tra Serie A ed Europa League, il Milan va di scena a Roma per un big match molto importante per la classifica del campionato. Vincere significherebbe restare a -4 dall’Inter e allungare sia sulla Juventus che sulle romane.

Pioli per la sfida dello stadio Olimpico è privo di Bennacer e Mandzukic, ancora alle prese con infortuni, ma ha il resto dell’organico a disposizione. L’allenatore rossonero si attende una risposta importante dalla sua squadra. A livello di formazione le scelte sono quasi le stesse del Derby perso, l’unica eccezione è la presenza di Tomori al posto di Romagnoli. Il capitano viene da prestazioni negative e parte dalla panchina.

La squadra di Fonseca viene dalla vittoria contro il Braga in Europa League, ma prima ha pareggiato contro il Benevento e ha fermato la propria corsa. Ovviamente i giallorossi hanno grandi motivazioni per vincere. Out dai convocati giocatori come Zaniolo, Dzeko, Smalling e Ibanez.

Formazioni ufficiali Roma-Milan

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. A disp.: Fuzato, Mirante; Juan Jesus, Kumbulla, Peres; Diawara, Pastore; Pedro, Pérez, El Shaarawy. All.: Fonseca.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disp.: Donnarumma A., Tătăruşanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Meïte; Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Precedenti Roma-Milan e Fonseca-Pioli

I precedenti tra le due squadre sono 190: 79 vittorie del Milan, 60 pareggi e 61 successi della Roma. All’andata a San Siro il risultato finale è stato di 3-3. L’ultimo confronto allo stadio Olimpico è del 27 ottobre 2019 e ha visto i giallorossi prevalere 2-1. Negli ultimi sei scontri totali solamente uno è stato vinto dai capitolini.

Tra Fonseca e Pioli bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria del portoghese, un pareggio e un successo dell’italiano. Per quanto riguarda i precedenti tra l’allenatore del Milan e la Roma i risultati non gli sorridono troppo: 4 trionfi, 8 pari e 12 sconfitte.