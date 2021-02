Roma-Milan, diretta tv e streaming: dove vederla oggi 28 febbraio

Roma-Milan, big match della 24.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vedere la partita domenica 28 febbraio dalle 20.45

Grande sfida all’Olimpico con Roma e Milan che si contendono, nel posticipo della 24.a giornata Serie A, punti importanti per la zona Champions e la lotta Scudetto. Entrambe le squadre tornano in campo a 72 ore di distanza dai match dei sedicesimi di Europa League rispettivamente contro Braga e Stella Rossa che hanno sancito il passaggio agli ottavi.

All’andata, a San Siro, un emozionante 3-3, in una sfida decisa anche dagli errori dell’arbitro Giacomelli che ha assegnato due rigori piuttosto dubbi, uno per squadra, per falli discutibili su Pedro e Calhanoglu. Rispetto allo scorso ottobre, quello attuale è ben altro Milan. E’ stato finora un febbraio di grande difficoltà per Pioli e i suoi. Alla doppia sconfitta con Spezia e Inter che ha minato le possibilità di Scudetto sono seguiti due pareggi con la Stella Rossa con prestazioni ben al di sotto delle aspettative. Periodo più positivo, invece, per la Roma che vuole rifarsi del pareggio di domenica scorsa a Benevento.

Roma-Milan in diretta Tv, dove vederla

Dopo i match con Spezia e Inter trasmessi da Dazn, il Milan torna su Sky. Per vedere Roma-Milan occorre sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Sul digitale terrestre, diretta sui canali 472 e 482 rispettivamente in SD e HD. Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Al termine, consueto post partita domenicale a Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti.

La diretta Streaming

Per vedere Milan-Roma in diretta streaming, gli abbonati a Sky possono usufruire di Sky Go, disponibile (se prevista nel proprio pacchetto di abbonamento) su applicazione per pc e smartphone. Dopo essersi registrati o se si possiedono già le credenziali di accesso basta inserire queste ultime nel Logim e selezionare i canali citati sopra dal menù apposito oppure la finestra dedicata all’evento direttamente nella home a ridosso del calcio d’inizio.

Chi non è cliente Sky può vedere Roma-Milan in streaming su NowTv, piattaforma streaming di proprietà della stessa Sky sulla quale, previa registrazione, è possibile acquistare singoli eventi o pacchetti di abbonamenti acquistando i relativi ticket. Per accedere a NowTv è necessario possedere un metodo di pagamento consentito oltre a una connessione dati adeguata.