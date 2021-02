Roma-Milan, i convocati di Pioli: out solo Bennacer e Mandzukic

La lista dei convocati rossoneri per la trasferta di questa sera all’Olimpico contro la Roma: rosa quasi al completo.

Poco fa il Milan ha diramato ufficialmente la lista dei convocati per la gara di oggi, in casa della Roma.

Una trasferta insidiosa per i rossoneri, che hanno il dovere di tornare a fare risultato dopo le recenti due sconfitte consecutive in campionato.

Fischio d’inizio alle ore 20:45, con il Milan che vincendo potrebbe continuare a sperare nella corsa scudetto, mentre con una sconfitta rischierebbe di farsi avvicinare in classifica proprio dai giallorossi.

Milan, rosa quasi al completo per la sfida dell’Olimpico

Stefano Pioli può vantare stasera una rosa quasi al completo a propria disposizione. Due soli gli assenti di rilievo: Ismael Bennacer e Mario Mandzukic, come già previsto da giorni per via dei rispettivi guai muscolari.

Ancora assente pure il giovanissimo Daniel Maldini, alle prese anch’egli con un infortunio e dunque non ancora disponibile per la prima squadra.

Milan comunque meglio della Roma, che al contrario deve contare diverse assenze in vista del big-match dell’Olimpico. Tra questi anche elementi di primissimo piano come Dzeko, Smalling ed Ibanez, tutti titolarissimi della squadra di Paulo Fonseca.

Per il resto nessuna sorpresa nella lista dei 23 calciatori che partiranno in direzione Roma. Ecco la lista ufficiale:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Rebić.