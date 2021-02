Roma-Milan, le formazioni ufficiali: Tomori titolare!

Tutto pronto per la sfida dell’Olimpico. Il Milan di Stefano Pioli è chiamato a giocare contro la Roma di Fonseca, in un match valevole per la 24esima giornata di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli è chiamato rialzare la testa dopo i ko contro Spezia e Inter. I rossoneri sono ancora al secondo posto, con i nerazzurri volati a +7. Ma un’ulteriore sconfitta metterebbe a serio rischio la corsa alla Champions League.

Serve una vittoria per ristabilire le distanze e guadagnare su Lazio e Juve, bloccate sul pari, e ovviamente sulla Roma. Per la sfida dell’Olimpico Pioli si affiderà ai suoi uomini migliori, a parte l’infortunato Bennacer. L’algerino verrà sostituito da Sandro Tonali, che affiancherà Franck Kessie, in mediana.

Confermata la formazione annunciata alla vigilia, con la sorpresa Tomori, che prende il posto di Alessio Romagnoli. Il capitano va in panchina dopo le ultime prestazioni negative. Il resto della difesa sarà completata da Calabria, Kjaer e Theo Hernandez.

Ibrahimovic sarà ovviamente la punta. Alle spalle dello svedese il trio di trequartisti composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

La Roma di Fonseca, priva dell’infortunato Dzeko, si affiderà in avanti a Mayoral, supportato da Pellegrini e Mkhitaryan.

Le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Milan: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.