Serie A, l’Inter vince ed è a +7 dal Milan | La classifica

L’Inter non fallisce l’appuntamento contro un remissivo Genoa e si porta momentaneamente a +7 dal Milan. Vittorie per Cagliari e Udinese.

Tutto facile per l’Inter, che si sbarazza agevolmente del Genoa con un secco 3-0 e attualmente è a +7 dal Milan. Gara mai in discussione per i nerazzuri che aprono le danze dopo trenta secondi con Romelu Lukaku, lasciato libero di calciare dal limite. Dopo tanto dominio nella ripresa Matteo Darmian e Alexis Sanchez chiudono una gara sempre in discesa per gli interisti.

Vittoria in trasferta per il Cagliari, che a Crotone batte i padroni di casa per 0-2. Reti nella ripresa per Pavoletti, con il solito colpo di testa, e un rigore di Joao Pedro, guadagnato sempre dalla punta italiana.

A Udine l’Udinese vince nel finale contro la Fiorentina con un imperioso colpo di testa di Nestorovsky, che sovrasta Milenkovic dopo il solito cross di De Paul.

Friulani sempre più lontani dalla zona calda, mentre i Viola sono a sette lunghezze dal terzultimo posto.

La classifica aggiornata dopo le gare delle 15

L’Inter vola a +7 dal Milan in attesa del posticipo. Sette sono le lunghezze della Fiorentina dal Cagliari, al terzultimo posto.

Ecco la classifica aggiornata: