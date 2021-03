DAZN per 3 mesi, offerta speciale: sconto e sciarpa del Milan in regalo

Una fantastica offerta per tutti i tifosi del Milan su DAZN: tre mesi di abbonamento più in regalo la sciarpa rossonera!

Per il Milan è un momento decisivo. Dopo un periodo difficile, la vittoria contro la Roma potrebbe dare una svolta. Ma Stefano Pioli e i suoi stanno andando in contro ad un periodo davvero difficile; tante partite in pochi giorni, e in mezzo anche la doppia sfida col Manchester United in Europa League. Saranno però contenti i tifosi rossoneri, che avranno la possibilità di vedere in campo la propria squadra spesso e volentieri nel corso del prossimo mese, con la speranza che questa situazione possa andare avanti fino alla fine – perché significherebbe il passaggio del turno in Europa.

Chiaramente l’attenzione del Milan è forte sul campionato perché mai come quest’anno – rispetto all’ultimo decennio – la qualificazione in Champions è possibile. Come detto, saranno decisive le prossime partite. E, a proposito di Serie A, su Amazon è apparsa un’offerta speciale e molto interessante per i tifosi del Diavolo. DAZN infatti ha deciso di lanciare questa Special Edition che comprende 3 mesi di abbonamento a 26,99 euro (10% di sconto rispetto ai 29,99 del prezzo base) più un regalo davvero bello: la sciarpa ufficiale del Milan. Un’iniziativa che conferma la collaborazione fra la nota piattaforma streaming per lo Sport e il club di via Aldo Rossi. Infatti, oltre a vedere le partite di Serie A, su DAZN è possibile vedere anche Milan TV, il canale ufficiale della società.

Milan su Sky o DAZN, le partite in programma

L’offerta presente su Amazon è un’offerta a tempo, quindi non sarà disponibile ancora a lungo. Con questa Special Edition, oltre alla sciarpa del Milan (da tenere al collo durante tutte le partite dei rossoneri), avrete quindi la possibilità di accedere all’abbonamento per i prossimi tre mesi. La prima partita in programma sulla piattaforma streaming è proprio la prossima: Milan–Udinese, in calendario in questo turno infrasettimanale. Ecco di seguito la programmazione di tutte le partite del Milan fra Sky e DAZN:

Milan-Udinese (3 marzo 2021, ore 20:45) – DAZN

Hellas Verona-Milan (7 marzo 2021, ore 15:00) – SKY SPORT

Milan-Napoli (14 marzo 2021, ore 20:45) – SKY SPORT

Fiorentina-Milan (21 marzo 2021, ore 18:00) – SKY SPORT

Milan-Sampdoria (3 aprile 2021, ore 12:30) – SKY SPORT

Vi ricordiamo che, oltre alle tre partite di Serie A ogni settimana, su DAZN potrete accedere ad altri numerosi contenuti calcistici come:

Serie B

Liga Santander

Ligue 1

Fa Cup

Carabao Cup

Libertadores

MLS

A questo poi si aggiungono altri sport e il canale tematico Milan TV, per tutti gli approfondimenti sulla squadra di Pioli.