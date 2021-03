Infortuni Rebic, Calhanoglu e Ibrahimovic: le ultime da Milanello

Pioli deve fare i conti con i problemi fisici di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic in vista di Milan-Udinese. Arrivano delle news da Milanello.

La vittoria conquistata a Roma è una grande notizia per il Milan, che ne aveva bisogno dopo alcune partite deludenti tra Serie A ed Europa League. I 3 punti e la buona prestazione danno fiducia per il futuro.

Ma la gara giocata allo stadio Olimpico ha lasciato anche alcuni strascichi negativi per la squadra di Stefano Pioli. Infatti, nel corso della sfida sono dovuti uscire per problemi fisici giocatori come Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic.

Rebic convocato per Milan-Udinese? Dubbi su Calhanoglu e Ibrahimovic

Calhanoglu ha accusato un risentimento al flessore sinistro, mentre Ibrahimovic all’adduttore sinistro. Invece Rebic ha dovuto lasciare il campo per un problema all’anca.

Stando a quanto spiegato oggi da Sky Sport, l’attaccante croato stamattina si è sottoposto a fisioterapie specifiche a Milanello. Il suo infortunio non dovrebbe essere nulla di grave e pertanto è la sensazione che possa essere recuperato per Milan-Udinese di mercoledì sera.

Da capire se Calhanoglu e Ibrahimovic potranno essere della partita o meno. Hanno infortuni muscolari e dunque lo staff dovrà valutare le loro condizioni. Per loro sono in corso dei test e nelle prossime ore dovrebbero esserci aggiornamenti dal Milan. Stefano Pioli spera di averli a disposizione entrambi.

Da ricordare che la squadra rossonera ultimamente sta facendo a meno di Ismael Bennacer e Mario Mandzukic. Recuperare anche loro al 100% diventa importante per il resto della stagione. C’è bisogno di tutti per raggiungere l’obiettivo della qualificazione in Champions League.