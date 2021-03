Pioli ha risposto ironicamente a una domanda provocatoria di Caressa a Sky Calcio Club nel post-partita di Roma-Milan. Il video è virale.

Dopo due sconfitte in campionato e due pareggi in Europa League, il Milan torna a vincere e a convincere. Importante il successo per 2-1 conquistato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Sicuramente Stefano Pioli ha avuto dalla sua squadra la reazione che si aspettava. La prestazione è stata di tutt’altro livello rispetto a quelle delle ultime partite. Non sono mancati errori e aspetti da analizzare per migliorare, però i giocatori rossoneri hanno dimostrato di saper reagire e di poter tornare a giocare come avveniva nel 2020.

Pioli risponde a Caressa dopo Roma-Milan

La vittoria serviva a Pioli e al gruppo, al centro di qualche critica per i risultati e le prestazioni delle gare precedenti a quella dell’Olimpico. Un successo dal quale ripartire per continuare la corsa Champions League e magari fare pure un pensierino allo Scudetto. L’Inter è a +4 e mancano ancora tante giornate di Serie A.

Fabio Caressa a Sky Calcio Club nel post-partita di Roma-Milan ha chiesto in maniera provocatoria e ironica a Pioli se avesse messo nello spogliatoio gli articoli dei giornali che davano la sua squadra già per morta al fine di motivare i calciatori.

L’allenatore rossonero ha risposto con una battuta: “Ho fatto vedere un paio di trasmissioni vostre del Club…“. Poi ha aggiunto che non è vero e ha spiegato quanto sia orgoglioso dei suoi ragazzi. La sua replica è piaciuta molto ai tifosi milanisti, che sui social network hanno esaltato Pioli per la risposta data al giornalista di Sky.