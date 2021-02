Maldini: “Per Tomori riscatto alto. Nessuna novità su Donnarumma e Calhanoglu”

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Roma-Milan ha parlato Paolo Maldini. Ecco le dichiarazioni del dirigente dei rossoneri

Il Milan è pronto a scendere in campo per la 24esima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena all’Olimpico, per sfidare la Roma di Fonseca. Prima del calcio d’inizio del match contro i giallorossi ha parlato Paolo Maldini ai microfoni di Sky Sport

Tomori per Romagnoli – “Ho la fortuna di lavorare in un club che quando chiama.. è il Milan. Siamo un club storico ed è una fortuna. Tomori ha caratteristiche particolari, di intensità, che pensavamo ci potessero fare comodi. Romagnoli? Non è contento, è normale. C’è una rotazione per tutti i calciatori. Se abbiamo 17 punti più rispetto all’anno scorso, lo dobbiamo ai giocatori che hanno giocato fino a questo momento e Alessio è uno di questi”.

La settimana di Ibrahimovic – “Tutti si aspettano una grande partita, è la sua storia. Non si farà influenzare da una settimana particolare, non possiamo nasconderlo. Io so solo che è un grande professionista. Lui aveva preso un impegno prima della firma. Siamo assolutamente capaci di gestire la situazione, perché siamo di fronte ad un club serio e ad un giocatore serio”.

Niente da rimproverare alla squadra – “Per diventare grandi ci vuole tempo, la crescita è stata esponenziale. Non siamo il Bayern o il City ma siamo molto meglio di quello che si pensa ad inizio stagione. E’ cambiata l’energia, non possiamo chiedere di più a questi ragazzi. Non c’è stata la necessità di fare un discorso alla squadra”.

Riscatto di Tomori – “C’è un diritto di riscatto alto ma sarà una nostra valutazione se esercitarlo. Vedremo col Chelsea…”

Rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu – “Abbiamo colloquio, non dico giornalieri ma settimanali. Sinceramente non ci sono novità da raccontarvi”