Tomori al Milan, numeri e statistiche finora

Fikayo Tomori sta impressionando tutti! Vi descriviamo i numeri e le statistiche più importanti riguardanti le prestazioni del difensore inglese con la maglia del Milan

Fikayo Tomori è il difensore anglo-canadese che sta facendo impazzire i tifosi rossoneri. Arrivato in prestito dal Chelsea, sta mostrando grandi doti e qualità difensive con la maglia del Milan. Le ultime cattive prestazioni del collega di reparto Alessio Romagnoli, hanno condotto mister Pioli a preferire la presenza da titolare di Fikayo contro la Roma.

La prestazione del difensore inglese non ha assolutamente tradito le aspettative, anzi, ha rafforzato la convinzione dei tanti fan milanisti dell’assoluta validità del giocatore. Ma già prima di ieri e quindi del match all’Olimpico, Tomori aveva fatto intravedere la sua grande potenzialità: a volte da subentrato, altre da titolare causa gli infortuni di Simon Kjaer.

Sul contratto di Fikayo c’è un riscatto fissato a 28 mln di euro, che il Milan potrebbe esercitare in estate. È chiaro che se le sue prestazioni dovessero mantenersi su questo livello, sarà difficile per Maldini e Massara decidere di non riscattarlo. E chissà se di qui sino a fine stagione, Tomori non possa affermarsi come titolare della difesa rossonera.

Date quindi le sue ottime prestazioni è interessante conoscere tutti i numeri e le statistiche che lo riguardano e che ha raggiunto con la maglia del Milan.

I numeri e le statistiche di Tomori in rossonero

Secondo quanto riportato da Milan Data sul suo canale Twitter, Fikayo Tomori ha sino ad adesso disputato sei gare con la maglia rossonera. In queste, il difensore inglese: ha vinto ben dieci contrasti; ha intercettato sei palloni; ha vinto diciannove duelli aerei; è stato artefice di sedici giocate personali; ha avuto una precisione di passaggio del 90%.

Numeri e statistiche che la dicono lunga sulla qualità di Fikayo, che in punta di piedi e senza troppo clamore ha aiutato la squadra quando chiamato in causa. Proprio ieri, nel match contro la Roma, ha effettuato due salvataggi sull’avversario fondamentali a non subire gol.

Questo il post di MilanData su Twitter, che mostra anche un bel video sulle giocate più importanti del difensore contro la Roma: