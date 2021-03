Cassano durissimo su Romagnoli: “Milan discendente con lui capitano”

Antonio Cassano promuove l’acquisto di Fikayo Tomori. Ecco le parole dell’ex attaccante del Bari alla Bobo Tv

Un tema, accennato, da Antonio Cassano è quello dell’esclusione di Alessio Romagnoli. In queste ore si sta tanto discutendo del suo futuro, visto il contratto in scadenza nel 2022. L’esplosione di Tomori potrebbe portare il capitano a non essere più un punto fermo della scacchiere di Stefano Pioli.

Fortissimo il parere dell’ex Bari per quanto riguarda l’ex centrale della Roma: “Se il Milan dà la fascia a Romagnoli significa che è in fase discendente“.

Le prossime partite, in cui si giocherà ogni tre giorni, faranno certamente chiarezza: l’idea in casa Milan è quella, finalmente, di far girare i tre centrali, considerandoli tutti titolari. Contro l’Udinese Tomori dovrebbe scendere in campo ancora dal primo minuto ma ad affiancarlo dovrebbe essere proprio Alessio Romagnoli.

Il capitano non siederà ancora in panchina ma farà riposare Simon Kjaer. Il calendario del Milan è davvero fitto e parlare di undici titolari sarebbe un errore. Una prova convincente contro i bianconeri aiuterebbe certamente Romagnoli ad allontanare le voci e le critiche di questi giorni. Il Milan deve rimanere unito per riuscire a raggiungere i propri obiettivi.

Leggi anche:

Tomori, Cassano e il retroscena su Thiago Silva

La grande prestazione di Fikayo Tomori ha stupito gli addetti ai lavori, che nelle ore successive alla partita contro la Roma lo hanno elogiato. La prova maiuscola del giovane centrale, arrivato durante il calciomercato di gennaio, non è però una sorpresa per il club rossonero. Maldini e Massara hanno ammesso che il difensore era sul taccuino del Diavolo da tempo e che le sue caratteristiche erano perfette per il gioco del Milan.

I tifosi rossoneri sono rimasti colpiti fin da subito da Tomori, che ha esordito ottimamente nel derby di Coppa Italia, contro l’Inter, per poi confermarsi nelle successive partite.

Tomori gode di grande considerazione al Milan, che è già a lavoro per riuscire a strappare uno sconto sul riscatto, fissato a gennaio a circa 28 milioni di euro. Il 23enne è un elemento prezioso sul quale il club vorrebbe puntare per il futuro.

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv, si è così espresso in merito al centrale inglese: “Ho parlato con Thiago Silva, mi aveva detto che Tomori era bravo. L’ho chiamato quando è andato a Londra e mi aveva consigliato di tenerlo d’occhio. Si è conquistato il posto facendo fuori il capitano del Milan. Il Milan sta creando la base per un buon futuro”.