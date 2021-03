Milan-Udinese, Dazn o Sky: dove vederla in diretta tv e in streaming

Milan-Udinese si affrontano a San Siro nel turno infrasettimanale della 25.a giornata di Serie A. Le indicazioni per vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il Milan, reduce dalla bella vittoria contro la Roma all’Olimpico, ospita l’Udinese a San Siro per la 25.a giornata che si disputa, in gran parte, mercoledì 3 marzo in attesa del posticipo Parma-Inter in programma giovedì sera. Un match molto insidioso per i rossoneri che si ritrovano per l’ennesima volta a fare i conti con un’infermeria piuttosto piena alla quale si sono aggiunti, da domenica scorsa, anche Ibrahimovic e Calhanoglu che vanno ad unirsi a Bennacer e Mandzukic.

Scelte obbligate, dunque, per Pioli che si affida a Leao prima punta con Rebic, Diaz e Castillejo a supporto. In mediana confermata la coppia Tonali-Kessie. Dietro, turno di riposo per Calabria e Tomori. Torna Romagnoli con Kjaer e gli insostituibili Hernandez e Donnarumma. Da decidere il sostituto di Calabria con il ballottaggio Dalot-Kalulu.

Una partita che il Milan – come del resto le prossime – non può sbagliare almeno per consolidare la posizione di vertice in una classifica che, nelle prime posizioni, è alquanto corta e suscettibile di cambiamenti repentini.

Milan-Udinese, esclusiva Dazn

Milan-Udinese è uno dei match in esclusiva di Dazn per la 25.a giornata. Per seguire il match sarà necessario, pertanto, possedere un account attivo di registrazione all’emittente streaming disponibile sull’applicazione scaricabile per dispositivi mobili e smart tv. Per accedere alla visione di Milan-Udinese basta selezionare l’apposita “finestra” dedicata all’evento nella schermata home dell’applicazione. Chi non possiede Dazn può abbonarsi in qualsiasi momento, seguendo le procedure di registrazione e attivando, contestualmente, con un metodo di pagamento valido il ticket mensile di 9.99€.

Milan-Udinese in TV

Oltre a essere visibile su smart tv con l’apposita applicazione, Dazn è disponibile per gli abbonati che hanno sottoscritto la relativa opzione in abbonamento anche sul decoder al canale 209 con DAZN1 che offre una selezione dei contenuti trasmessi dall’emittente tra cui tutte le partite di Serie A. L’applicazione di Dazn, peraltro, è disponibile anche sul decoder SkyQ. In questo caso per accedere occorre inserire le credenziali di accesso al servizio. Al termine del match, dopo una mezzora circa di attesa, gli highlights di Milan-Udinese saranno disponibili anche su Sky Sport.