Il Real Madrid non ha dimenticato Theo Hernandez, ceduto al Milan nell’estate 2019. Il club spagnolo segue con interesse il terzino rossonero.

Non c’è dubbio sul fatto che Theo Hernandez sia uno dei colpi di calciomercato più riusciti del Milan in questi anni. Il rendimento del terzino francese è stato di alto livello finora.

Quando Paolo Maldini decise di investire 20 milioni di euro per questa operazione, in Italia c’era un po’ di scetticismo. Tuttavia, sono bastate poche partite affinché l’ex giocatore del Real Madrid convincesse tutti. Sono tante le prestazioni ottime in confronto alle poche negative, il bilancio è assolutamente positivo e ci sono margini di miglioramento per il futuro.

Mercato Milan, il Real Madrid rivuole Theo Hernandez?

Theo Hernandez è felice al Milan e ha sempre mostrato di tenerci alla maglia rossonera. Inoltre, il fatto di essere stato scelto direttamente da Maldini per lui rappresenta un grande orgoglio. I tifosi apprezzano molto il mancino francese e sperano rimanga a lungo a Milano.

Ma dalla Spagna è DonDiario.com a rivelare che il Real Madrid sta continuando a seguire Theo Hernandez e tiene in considerazione la possibilità di riacquistarlo in futuro. Un’eventuale assalto – riporta la fonte – potrebbe verificarsi nell’estate del 2023 quando l’ex Atletico sarà a un anno dalla scadenza del suo contratto con il Milan.

Al momento, il piano del Real Madrid per la fascia sinistra è quello di puntare su Ferland Mendy e di valutare di esercitare l’opzione di recompra per Sergio Reguillon, che può tornare dal Tottenham per circa 40 milioni. Senza dimenticare che c’è Marcelo, il cui contratto scade a giugno 2022 e non è esclusa una partenza nella prossima sessione del calciomercato.

Il Real Madrid, stando a DonDiario, pensa di valutare tra due anni un ritorno in maglia blanca. di Theo Hernandez. Allora il giocatore avrà più esperienza e sarà più maturo per tornare a casa. Per il breve periodo i piani del club sembrano essere altri. Sarà importante anche vedere se sarà sempre Zinedine Zidane l’allenatore nelle prossime stagioni. In base a chi siede in panchina possono cambiare le scelte di mercato.