Milan-Udinese, i convocati di Pioli: tante assenze, Rebic c’è

Il Milan si prepara a sfidare l’Udinese stasera, e in mattinata Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei convocati: non recupera Calhanoglu, ma Ante Rebic sì.

La gara di stasera contro l‘Udinese sarà fondamentale per il Milan per mantenere le distanze dalla quinta piazza e braccare l’Inter per la testa della classifica. Le attese maggiori erano legate alla presenza di Hakan Calhanoglu, in dubbio per un edema muscolare. Recuperato invece Ante Rebic, che si candida a una maglia da titolare.

Nella lista si Stefano Pioli il regista turco non è presente, al pari di Ibrahimovic, Mandzukic, Bennacer e Maldini.

I convocati rossoneri di Milan-Udinese: Rebic c’è

Ecco l’elenco completo dei convocati di Stefano Pioli per Milan-Udinese:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori;

CENTROCAMPISTI: Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Kessié, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: R. Leão, Rebić.