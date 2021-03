Milan-Udinese, probabili formazioni: chance per Kalulu

Pioli ha le idee chiare sullo schieramento per Milan-Udinese. Gotti ha dubbi in più ancora da sciogliere. Le probabili formazioni del match.

Dopo aver vinto a Roma, il Milan stasera torna in campo e affronta l’Udinese a San Siro. Un’altra partita da vincere per proseguire la cavalcata verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Stefano Pioli per questa sfida deve rinunciare per infortuni a Mario Mandzukic, Daniel Maldini, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. Soprattutto le assente degli ultimi tre hanno un peso per la squadra, che comunque dovrà evitare un passo falso e conquistare 3 punti preziosissimi stasera.

Serie A, probabili formazioni Milan-Udinese

Pioli conferma il modulo 4-2-3-1 e in difesa farà due cambiamenti rispetto alla formazione impiegata contro la Roma. Infatti, giocheranno Pierre Kalulu e Alessio Romagnoli al posto degli acciaccati (ma convocati) Davide Calabria e Fikayo Tomori. Reparto completato da Simon Kjaer e Theo Hernandez, con Gigio Donnarumma ovviamente titolarissimo in porta.

A centrocampo nessuna variazione, saranno ancora Franck Kessie e Sandro Tonali a partire dal primo minuto. Invece sulla trequarti altre due modifiche. Samuel Castillejo dovrebbe prendere il posto di Alexis Saelemaekers, mentre Brahim Diaz rimpiazza l’infortunato Calhanoglu. A sinistra confermato Ante Rebic, in gol a Roma e che proprio contro l’Udinese poco più di un anno fa si sbloccò. Il centravanti sarà Rafael Leao, chiamato a tornare in rete dopo ben dieci partite di digiuno.

Luca Gotti schiererà l’Udinese con il 3-5-2. Musso protetto dal terzetto difensivo Becao, Bonifazi (ballottaggio con Samir), Nuytinck. A centrocampo gli esterni dovrebbero essere Stryger Larsen (in vantaggio su Molina) e Zeegelar. Gli interni saranno Pereyra (ballottaggio con Walace), Arslan e De Paul. In attacco il tandem composto da Llorente e Nestorovski.

MILAN UDINESE | PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo (Saelemaekers), Brahim Diaz, Rebic; Rafael Leao.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi (Samir), Nuytinck; Stryger Larsen (Molina); Pereyra (Walace), Arslan, De Paul, Zeegelar; Nestorovski (Pereyra); Llorente.