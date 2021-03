Il Milan e il Liverpool hanno messo gli occhi sullo stesso difensore centrale che può essere tesserato a parametro zero: si tratta di Aissa Mandi del Betis Siviglia.

Il Milan è attento alle varie opportunità a parametro zero in vista della prossima sessione del calciomercato. Ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno 2021 che potrebbero fare comodo.

In queste settimane si è parlato soprattutto di Florian Thauvin del Marsiglia e Otavio del Porto, ma ci sono anche altri profili nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara. Tra questi sembra esserci pure Aissa Mandi del Betis Siviglia.

Mercato Milan, idea Mandi a parametro zero

Secondo quanto rivelato da larazon.es, sia il Milan che il Liverpool stanno valutando di ingaggiare Mandi a fine stagione. Il futuro del 29enne difensore centrale è incerto, anche se il rinnovo di contratto con il Betis Siviglia non è ancora opzione da escludere.

L’algerino con passaporto francese ha collezionato 19 presenze e 3 gol nella Liga 2020/2021 più altre 4 presenze con un assist in Coppa del Re. È un titolare della squadra andalusa allenata da Manuel Pellegrini. Ha già affrontato il Milan due stagioni fa in Europa League, quando le due compagini si ritrovarono nello stesso girone.

Già da due sessioni di mercato il nome di Mandi viene associato al Liverpool, alla ricerca di innesti per la difesa. I Reds stanno ancora pensando al giocatore e non è escluso un assalto deciso nelle prossime settimane.

Anche il Milan valuta l’algerino, compagno di nazionale di Ismael Bennacer. Proprio quest’ultimo potrebbe essere un fattore per convincere il difensore a scegliere, eventualmente, il trasferimento in Italia. Il club rossonero probabilmente interverrà nuovamente nel reparto arretrato, dove Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori sono in bilico, e un colpo a parametro zero permetterebbe di mantenere risorse da investire altrove.

In tutto questo scenario va considerato, ovviamente, anche il Betis Siviglia. La società andalusa punta a rinnovare il contratto del calciatore e ha già avviato dei contatti con il suo agente. È dal 2016 che Mandi indossa la maglia biancoverde e si trova bene nell’attuale squadra. Una permanenza non va scartata, anche se le offerte da club prestigiosi possono spingerlo a decidere di cambiare aria.