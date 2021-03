Calciomercato Milan, futuro Thauvin: insidia inglese

Florian Thauvin continua ad essere in cima alla lista della spesa del Milan. Per l’attaccante francese, però, c’è davvero parecchia concorrenza

Manca davvero poco al termine della stagione ma il futuro di Florian Thauvin non è stato ancora scritto. L’attaccante francese ha un contratto in scadenza con il Marsiglia il prossimo 30 giugno. Contratto che ad oggi difficilmente verrà prolungato.

Come raccontato, il calciatore ha voglia di confrontarsi con nuove sfide, lontano dalla Ligue 1 e l’Italia è una delle mete a cui non direbbe di no. L’unica certezza è legata al fatto che difficilmente lascerà il calcio che conta: le offerte arrivate da mete esotiche sono, infatti, state rispedite al mittente. Resterà in Europa per guadagnarsi la convocazione di Deschamps, uno degli obiettivi per il futuro.

Leggi anche:

La Serie A osserva

In passato Thauvin è stato accostato a Inter, Napoli e Atalanta, ora però l’unica squadra pronta a fare sul serio per il giocatore, che dopo un lungo infortunio ha dimostrato di essere tornato, realizzando 7 gol e 9 assist, nella prima parte della stagione, è certamente il Milan.

Paolo Maldini è uscito allo scoperto e pubblicamente ha dichiarato di apprezzare Thauvin. E’ indubbio che il classe 1993 rappresenterebbe un importante salto di qualità per la fascia destra, dove il Milan, in stagione, ha riscontrato maggiori problemi.

Castillejo non ha convinto per nulla e Saelemaekers, quando non è al massimo della condizione fisica, fatica non poco ad esprimersi. Serve un giocatore d’esperienza e capace di fornire un contributo maggiore sotto porta. Thauvin sembra davvero essere il profilo giusto.

Si è parlato di un’offerta da parte del Milan di circa 3 milioni di euro netti a stagione, contro una richiesta di 4. Bisognerà dunque trattare, facendo attenzione alla concorrenza.

Concorrenza estera

Concorrenza che arriva soprattutto dall’estero: quella del Siviglia di Monchi è nota da tempo ma Thauvin è apprezzato anche in Premier League, dove ha giocato con la maglia del Newcastle.

Proprio i Magpies e il Leicester – si legge su Le10Sport.com – sarebbero tra le squadre interessate al classe 1993 ma il Milan resta in corsa e verosimilmente il favorito.