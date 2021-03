Pioli a Sky: “Gol subito unico rimpianto, abbiamo avuto poco ritmo”

Stefano Pioli parla ai microfoni di Sky dell’amaro pareggio del Milan contro l’Udinese, che rallenta il percorso rossonero nella lotta Champions.

Raggiunto nel dopo gara, Stefano Pioli non nasconde l’amarezza per un pareggio arrivato giocando male. Sostenendo di aver giocato sottotono, ma sottolinea come il Diavolo abbia concesso molto poco all’Udinese.

Pioli non fa drammi: “nessun dubbio sull’identità”

Stefano Pioli analizza con lucidità, e un pizzico d’amarezza una gara pareggiata in maniera poco lucida dal Milan. Il tecnico ha parlato delle assenze e degli infortuni.

Le sue parole a Sky:

“Mi aspettavo qualcosa di più, sapevamo che era una gara complessa. Sono chiusi e riducono spazi, non abbiamo avuto ritmo”

Sulle assenze:

“Gli attaccanti a disposizione non era ideali per la gara, oggi erano giocatori abili negli spazi, ci è mancata una punta pesante”.

Sull’infortunio di Tonali:

“Tonali è uscito in maniera precauzionale per una contrattura, gli altri li valuteremo, difficile vederli domenica”.

Sul periodo e l’avversario:

“Non ci sono dubbi sull’identità, ma le partite vanno sviluppate in base agli avversari. Ci siamo mossi lentamente e con poche individualità. L’unico rimpianto è aver preso il gol, loro non sono stati molto pericolosi, abbiamo pagato solo la rete presa, ma restiamo delusi dalla prestazione. Domani ci tornerà l’entusiasmo”.

Sul ricordo di Davide Astori:

“Tre anni fa è mancato Astori, la sua perdita non è passata ma lui è sempre con noi. Tre anni fa dovevamo giocare con l’Udinese, ci ho pensato”.