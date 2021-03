Thauvin al Milan, il Marsiglia non si arrende: l’annuncio di Longoria

Il Marsiglia sente di non aver ancora perso completamente le speranze di rinnovare il contratto di Thauvin, obiettivo di mercato del Milan.

Il Milan da tempo ha messo nel mirino Florian Thauvin per rinforzarsi nella prossima finestra del calciomercato. Da mesi ci sono dei contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore.

Il 28enne esterno offensivo francese ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e ciò ovviamente lo rende un obiettivo appetibile per diverse squadre. Oltre al Milan, ci sono il Siviglia e alcune società della Premier League. La stella del Marsiglia sta valutando la migliore opzione per il proprio futuro.

Mercato Milan, il Marsiglia sogna di confermare Thauvin

Il Marsiglia, consapevole dell’ambizione di Thauvin di misurarsi in un altro campionato, vuole comunque cercare di convincere il calciatore a rimanere in Costa Azzurra. Ci sono dei dialoghi con l’agente per tentare di “strappare” il rinnovo di contratto.

Il presidente Pablo Longoria in un’intervista concessa a RMC Sport ha commentato la situazione di Thauvin e Jordan Amavi, altro giocatore con scadenza contrattuale fissata a giugno 2021 e accostato al Milan: «Continuiamo a lavorare, non sono situazioni facili. Ogni caso è completamente differente. Abbiamo ancora delle speranze di riuscire a estendere i loro contratti».

Longoria ammette delle difficoltà nel trattare i rinnovi dei due calciatori, però ritiene che vi siano ancora delle chance di riuscire ad arrivare alle firme. Ovviamente proposta economica e progetto sportivo sono fattori fondamentali per convincerli.

Milan, Siviglia e le altre pretendenti sperano di riuscire ad assicurarsi Thauvin. C’è una bella competizione per l’esterno offensivo francese, che in passato ha fallito in Premier League con la maglia del Newcastle United e ha voglia di riscattarsi in un grande campionato. Potrebbe essere ancora quello inglese, oppure la Serie A o la Liga. Ha più scelte e valuterà la migliore per proseguire la sua carriera.