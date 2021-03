Astori, il ricordo del Milan: “3 anni da quel maledetto giorno”

Il Milan attraverso i propri canali social ricorda Davide Astori, passato dal settore giovanile rossonero, a tre anni esatti dalla sua dipartita.

Sono passati tre anni esatti da quel tragico 4 marzo del 2018, quando in quella mattina giunse la notizia della scomparsa di Davide Astori. Il ricordo dell’atleta è stato condiviso ieri su tutti i campi di Serie A, ma il Milan ha omaggiato anche oggi il ragazzo che ha militato nel proprio settore giovanile con un post sui social.

Leggi anche:

Il Milan ricorda Davide Astori

Al tredicesimo minuto del secondo tempo, la gara tra Milan e Udinese di ieri è stata interrotta per tredici secondi per celebrare la memoria di Davide Astori, scomparso tragicamente tre anni fa per un malore. Il più commosso è stato Stefano Pioli, che in quella stagione era il tecnico dei Viola e che in memoria del calciatore ha anche un tatuaggio.

L’allenatore rossonero, così come Zlatan Ibrahimovic in collegamento con Sanremo, ha ricordato la memoria del giovane ragazzo.

Il Milan stamani ha deciso di omaggiare Astori, ex giovanili rossonero con una sua foto e una frase: “Sono passati tre anni da quel maledetto giorno che ti ha portato via”.

Il post della società rossonera: