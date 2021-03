Brahim Diaz, riscatto o addio? La decisione del Milan

Lo spagnolo Brahim Diaz al bivio: il calciatore classe ’99 ancora non sa se resterà in rossonero o tornerà al Real Madrid.

Forse un’occasione sprecata, forse l’impressione che non abbia ancora trovato la sua giusta dimensione nel Milan di oggi.

Brahim Diaz contro l’Udinese non ha fatto certo faville. La sua prova, al pari sia ben chiaro di diversi suoi compagni, non è stata esaltante.

Lo spagnolo è un talento purissimo, un calciatore dal futuro assicurato. Ma il talento brevilineo di Diaz serve realmente al Milan? La risposta probabilmente verrà data nelle prossime settimane.

Secondo la Gazzetta dello Sport il futuro di Diaz appare fermo ad un bivio. Verrà riscattato dal Milan a fine stagione? Oppure sarà destinato a ritornare alla base, al Real Madrid?

Al momento, secondo le ultime indiscrezioni, la sua permanenza in maglia rossonera appare lontana. Sia perché non esiste un accordo scritto per il riscatto a titolo definitivo del calciatore, sia perché pare che il club rossonero abbia piani diversi dai suoi.

Diaz infatti sembra essere un trequartista con caratteristiche molto diverse da quelle di Hakan Calhanoglu, ovvero il titolarissimo alle spalle delle punte.

Il classe ’99 è brevilineo, rapido, spesso ama decentrarsi per puntare l’uomo. Più rifinitore, quasi regista offensivo, invece il turco, che si fa preferire nell’assist e nel passaggio smarcante più che nelle giocate individuali.

Possibile dunque che Stefano Pioli dia il via libera per l’addio a Brahim Diaz, di ritorno a Madrid a fine stagione, per poter fare spazio ad un nuovo innesto sulla trequarti, un elemento più simile a Calhanoglu per caratteristiche tecnico-tattiche.

Inoltre da mesi la stampa spagnola parla di Diaz molto apprezzato da Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid. Qualora il francese dovesse restare ancora sulla panchina delle merengues, è probabile che l’attuale numero 21 del Milan possa diventare uno dei suoi favoriti in vista della prossima stagione.

Senza dubbio il futuro di Diaz si decreterà definitivamente non prima delle prossime settimane, durante le quali il ragazzo di Malaga dovrà dimostrare tutto il suo talento, senza sprecare chance.