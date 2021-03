Classifica percentuale vittorie in Europa: Milan in top10

Il Milan non sta vivendo il miglior momento di forma dell’anno, tuttavia i numeri dicono che la squadra rossonera è ancora al top nei primi 5 campionati europei.

Il momento di fatica del Milan, con il conseguenziale distacco dell’Inter in classifica, sta distogliendo l’attenzione sull’ottimo campionato che il Diavolo sta disputando finora. Il club di via Aldo Rossi è al secondo posto, con una distanza dal quinto di sei punti.

Un margine non invalicabile, ma che tiene i rossoneri ben dentro la soglia della zona Champions League. A confermare la bontà del percorso rossonero, aldilà delle continue dichiarazioni di Stefano Pioli, ci pensano i numeri, che a differenza delle impressioni non mentono mai.

A riprova della grandezza del campionato rossonero c’è la percentuale delle gare vinte in campionato, che proietta i rossoneri nell’elite del calcio europeo, con il Milan al di sopra di diverse big europee.

Il Milan è nella top 10 per percentuale di gare vinte

Tra i tifosi, specie nelle ultime gare, è serpeggiato qualche malumore di troppo per un periodo non florido, dove tra campionato ed Europa League, il Milan ha vinto una gara nelle ultime sei. Troppo poco se si pensa al percorso quasi netto ottenuto durante il periodo che andava da marzo a dicembre.

Tuttavia, come sottolineato dalla redazione francese di Bein Sports, la percentuale di vittorie in campionato del Diavolo è elevatissima, pari al 64% delle gare disputate. Un rendimento che porta il Milan nella top 10 dei 5 principali campionati, in compagnia di squadre illustre e al pari di squadre di prima fascia.

Il 64% di vittorie è anche la percentuale delle grandi sorelle spagnole, Barcellona e Real Madrid, mentre il Lille, avversario dei rossoneri nel girone di Europa League, è sopra di soli tre punti decimali.

A guidare la classifica c’è l’Atletico Madrid, con una percentuale quasi irreale del 75% di vittorie. La prima compagine italiane, e unica assieme al Milan, è l’Inter con il 72% di successi, al terzo posto.

