Classifica punti guadagnati oltre il 90′: Milan in testa

Il Milan ha mostrato anche contro l’Udinese di essere una squadra che non molla mai, ed è in testa alla classifica delle squadre che hanno guadagnato più punti dopo il novantesimo.

Nel gergo comune il gol al novantesimo è detto “Gol in zona Cesarini”, tuttavia in questa stagione di Serie A potrebbe essere tranquillamente rinominato “Gol in zona Milan“. In questo campionato, infatti, i rossoneri sono la squadra ad aver ottenuto più punti da reti segnate oltre il novantesimo minuto.

Una statistica che dimostra quanto la squadra di Stefano Pioli non sia propensa a mollare, ed è in grado di ribaltare anche le gare più complesse. A riprova di ciò va sottolineato come il Diavolo non abbia mai perso punti nei minuti di recupero, mostrando ottima gestione delle gare in situazioni di vantaggio.

Inoltre, allargando il quadro, il Milan ha perso soltanto due punti da situazioni di vantaggio.

Classifica gol dopo il 90′, Milan in testa

Crederci sempre, mollare mai. Sembra questo il motto della squadra di Stefano Pioli, in grado di guadagnare più punti di tutti nei minuti di recupero, una statistica notevole.

Il Milan ha guadagnato 5 punti oltre il novantesimo, curiosamente tutte le gare si sono disputate a San Siro. Le gare in questione sono i pareggi contro Verona e Parma, dove il Milan ha guadagnato due punti in extremis, con le reti Theo Hernandez contro i ducali e Ibrahimovic contro i veronesi.

Sempre Hernandez decisivo, questa volta nell’ultima gara giocata nel 2020 contro la Lazio, dove un suo colpo di testa valse due punti in più rispetto al momentaneo pareggio fin lì maturato.

L’ultimo punto in extremis è quello guadagnato contro l’Udinese lo scorso mercoledì, con Franck Kessie abile a trasformare un calcio di rigore con molta freddezza.

Ecco la classifica completa, stilata da Sky Sport con i dati forniti da Transfertmark:

1 – Milan, 5 punti

2 – Sassuolo, Lazio, 3 punti

4 – Roma, 2 punti

5 – Fiorentina, Inter, 1 punto

7 – Crotone, Sampdoria, Atalanta, 0 punti

10 – Genoa, Bologna, Udinese, Napoli, -1 punto

14 – Juventus, Benevento, -2 punti

16 – Verona, Torino, Cagliari, Spezia, -4 punti

20 – Parma, 5 punti