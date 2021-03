Ibrahimovic a Sanremo | Il retroscena del viaggio in moto: “Posso fare un film”

Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare del viaggio in moto, con uno sconosciuto, che ieri sera lo ha portato a Sanremo. Le parole dell’attaccante, intervenuto in conferenza stampa, in vista della quarta serata del Festival di Sanremo

Zlatan Ibrahimovic – intervenuto in conferenza stampa, in vista della quarta serata del Festival di Sanremo – è tornato a parlare del viaggio verso l’Ariston avvenuto in moto, in compagnia di uno sconosciuto.

Era stato lo stesso calciatore del Milan, ieri sera, a svelare l’accaduto. Il suo racconto – nonostante le immagini di lui in moto – non era stato subito preso totalmente per vero. In mattinata, però, sono arrivate le parole di Franco, il motociclista che lo ha portato a Sanremo, che hanno spazzato via ogni dubbio.

Ibra è così tornato sull’accaduto: “Ieri è stata una giornata incredibile, potrei fare un film – riporta il Corriere dello Sport -, Abbiamo trovato un incidente in autostrada, siamo stati fermi tre ore in una macchina, un po’ di stress mi è venuto perché ho detto: Amadeus senza Ibra non ce la fa.

Ero da sette ore nel pulmino. Fuori dalla macchina trovo questo motociclista e la storia la sapete. Ma pensavo nessuno mi credesse. E allora ho fatto i filmati”.

Leggi anche:

Ibra ha confermato che avrebbe voluto guidare lui la moto – “Lo sapevano solo il mio autista e il mio braccio destro – prosegue lo svedese nel racconto – Avevo addosso un Gps così se questa persona mi portava da qualche altra parte qualcuno l’avrebbe saputo.

Poi ho notato che non guidava bene e allora gli ho detto: ‘Fai guidare me, così io non ho paura e tu non hai responsabilità’. Ma lui mi ha detto di no. Quando siamo arrivati mi ha detto che non aveva mai guidato in autostrada. Gli ho detto di non preoccuparsi, che aveva fatto un buon lavoro”.