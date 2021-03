Manchester United-Milan, si gioca a Old Trafford: contagi in calo

Nonostante le norme anti-Covid abbiano dislocato i match di Europa League in città diverse, Manchester United-Milan si giocherà all’Old Trafford

A causa dell’epidemia da Covid-19, anche il mondo del calcio è stato messo in subbuglio. Oltre alle grosse perdite economiche con cui ogni Federazione ha dovuto far i conti, anche i viaggi e gli spostamenti delle squadre hanno subito modifiche e stravolgimenti.

Lo abbiamo potuto notare nei match di Champions League ed Europa League giocatisi qualche settimana fa. Ogni nazione, in ambito europeo, ha impostato le proprie leggi anti-Covid, e per tale motivo per molte squadre non è stato possibile raggiungere una determinata città o giocare nel proprio stadio.

È proprio ciò che è accaduto a Benfica ed Arsenal, che hanno disputato le gare di andata e ritorno dei sedicesimi di Europa League, una a Roma ed una ad Atene. O ancora Liverpool- Lipsia, il quale ritorno degli ottavi di Champions League si giocherà a Budapest proprio come all’andata.

Insomma, in molti si sono chiesti, se, date le restrizioni che ogni nazione ha messo in vigore, Manchester United-Milan si sarebbe giocata all’Old Trafford oppure in campo neutro in un’altra città europea.

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si legge che la gara d’andata degli ottavi di Europa League tra Manchester e Milan si giocherà regolarmente in Inghilterra, all’Old Trafford.

L’Old Trafford palcoscenico di Manchester United-Milan

La notizia lanciata oggi dalla rosea assicura quindi la partenza dei rossoneri per Manchester in vista della gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Ciò sarà possibile grazie all’evidente e rilevante calo dei contagi da Covid-19 in Inghilterra.

Tutto sommato non è una cattiva notizia. Giocare all’Old Trafford sarà ancora più emozionante e stimolante per la squadra di Pioli, che avrà l’opportunità di tornare indietro nel passato; vivendo quello contro il Manchester United come un match assolutamente storico e degno del più grande palcoscenico del calcio europeo.

Sembrerà quasi di giocare una gara di Champions League. Ed in una situazione del genere, la location la fa da padrone. L’Old Trafford, anche se privo di spettatori, potrà immergere le due squadre in clima di assoluto prestigio calcistico.