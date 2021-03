Ibrahimovic a Sanremo, la canzone d’ingresso è Jutro Je

Come si chiama la canzone d’ingresso di Sanremo di Ibrahimovic? Il titolo è Jutro Je, chi la canta e qual è il suo significato

Si chiama “Jutro Je” ed è di Nada Topcagic la canzone d’ingresso a Sanremo di Zlatan Ibrahimovic. L’ha scelta personalmente e lo ha accompagnato fin dalla prima serata. Ne ha parlato per la prima volta soltanto ieri, alla terza puntata: “È una canzone che mi dà carica e adrenalina prima di salire su questo palco“, ha riferito ad Amadeus. Un brano che entra in testa facilmente. Infatti in tantissimi in queste ore si stanno chiedendo che canzone è, chi la canta e soprattutto qual è la sua storia.

Come detto in apertura, la canzone si chiama “Jutro Je” (in italiano, “È Mattina”) ed è cantata da Nada Topcagic, una famosa cantante folk serba della Bosnia. Il brano è del 1990. Tutti sanno che Ibrahimovic ha una forte origine balcanica: Šefik Ibrahimović, il papà di Zlatan, è originario di Bijeljina, mentre Jurka Gravic, la madre, è croata di religione cattolica. Zlatan invece è nato e cresciuto in Svezia, ma è fortissima in lui l’influeza balcanica. E, a quanto pare, lo è anche in fatto di musica, tanto da portare un pezzo di Nada Topcagic con sé in questa nuova avventura a Sanremo.

Nada Topcagic e il significato di Jutro Je

Nada è una cantante molto famosa in patria e ha una storia particolare. Durante la Guerra nei Balcani venne accusata di aver cantato per le truppe serbe, nonostante le sue origini bosniache. Per lei ci furono critiche durissime ma lei raccontò di esser stata costretta. Ma cosa significa “Jutro Je“? È Mattina appunto oppure All’Alba, dipende dalla traduzione letterale. Ed è una canzone d’amore. Racconta le emozioni di un uomo o di una donna che al risveglio non trova accanto a sé la persona che ama.

La canzone sta sicuramente riscuotendo un discreto successo in queste ore grazie a Ibrahimovic. Una canzone dal ritmo molto accentuato, che accompagna perfettamente la discesa della scalinata dell’Ariston di Zlatan. L’attaccante del Milan segue l’andatura delle note con il battito delle mani, e se c’è da fare qualche passo di danza di certo non si tira indietro. In queste sere abbiamo visto un Ibrahimovic diverso, uno show-man. C’è a chi piace e a chi no, ma una cosa è certa: quando c’è lui di mezzo, se ne parla per forza.