Ibrahimovic fa la formazione di Sanremo: “Zlatan e Ibra in attacco”

Zlatan Ibrahimovic ha stilato la formazione ideale del Festival: l’attacco è tutto suo, mentre a centrocampo e in difesa…

Siamo arrivati alla finalissima del Festival di Sanremo. Non poteva di certo mancare la presenza di Zlatan Ibrahimovic ad arricchire l’ultima serata dell’importante programma musicale italiano. Lo svedese, attaccante rossonero, è stato presente ad ogni appuntamento sul palco dell’Ariston, eccetto il mercoledì, giorno nel quale era presente a San Siro per supportare i rossoneri.

Ebbene, ad ogni serata a Sanremo, abbiamo potuto notare uno Zlatan come sempre sfacciato, che con tanta ironia e simpatia si è finto il capo di tutto il palinsesto. Arrivato stasera sul palco dell’Ariston è stato come di consueto accolto da Amadeus, presentatore per il quale Zlatan non ha risparmiato la solita battuta ironica: “Sono contento, ho fatto proprio un bel lavoro qui a Sanremo. Però voglio essere sincero, ho fatto un errore: non ho deciso io il colore della tua giacca.”

Lo svedese alludeva certamente ai colori nero e blu della giacca di Amadeus, con un chiaro richiamo ai colori sociali dell’Inter, squadra del cuore del presentatore.

Ibra ha poi continuato stilando la formazione ideale di questa edizione del Festival di Sanremo: