Ibrahimovic, il monologo a Sanremo: “Il fallimento è parte del successo”

Sul palco dell’Ariston, nell’ultima serata del Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic si è lasciato andare ad un monologo emozionante e pieno di umiltà

Nell’ultimo grande appuntamento del Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic ha stupito un pò tutti. Nelle serate precedenti lo avevamo visto presuntuoso, e protagonista sufficiente di ogni suo spazio, sempre con una grande ironia alla base di ogni discorso. Insomma Zlatan si è finto il capo del palinsesto del Festival della Canzone Italiana. Un gioco ironico, che ha attirato l’attenzione e divertito gli spettatori a casa.

Ma stasera, il calciatore svedese, forse perchè l’ultimo appuntamento del programma, si è presentato in una nuova veste, quella dell’uomo umile e grato alla nostra nazione. Per questo è stato protagonista di un emozionante monologo, nel quale ha espresso parole di riflessione sui successi e i fallimenti che possono riguardare la vita di ognuno di noi – anche di un grande calciatore che nella sua carriera ha vinto quasi tutto.

Ibrahimovic è stato protagonista di un bel monogolo che vi riportiamo di seguito:

“A Zlatan piacciono le sfide. Ogni sfida è come scendere in campo, puoi vincere, ma puoi anche perdere! Io ho giocato 945 partite e ne ho vinte tante. Ma non tutte. Ho vinto 11 scudetti ma ne ho anche perso qualcuno. Ho vinto tante coppe ma ne ho anche persa qualcuna. Sono Zlatan Ibrahimovic anche senza aver vinto tutto le partite. Sono Zlatan anche quando perdo. Ho fatto più di 500 gol e qualcuno l’ho sbagliato come anche qualche rigore. Il fallimento è una parte del successo. Fare nulla è il più grande sbaglio che si può commettere. Ma se sbaglia Zlatan puoi sbagliare anche tu. Impegno, dedizione, costanza, concentrazione. Questo per dire che ognuno nel suo piccolo può essere Zlatan Ibrahimovic . Questo è il vostro Festival, dell’Italia intera. Grazie Italia, la mia seconda casa”