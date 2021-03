Verona-Milan, i convocati di Pioli: assenze pesantissime, c’è Roback

La lista dei convocati del Milan per la delicata trasferta di domani pomeriggio, sul campo della rivelazione Verona.

Domani pomeriggio il Milan dovrà cercare di dimenticare la brutta prova con l’Udinese nel turno infrasettimanale.

Di fronte però si ritroverà un temibile Hellas Verona, squadra rivelazione del campionato che ha già fermato sul pareggio i rossoneri nel match d’andata.

Intanto Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta al Bentegodi. Il tecnico del Milan dovrà fare ancora a meno di elementi importanti.

I vari Ibrahimovic, Mandzukic, Bennacer e Calhanoglu sono ancora fermi ai box e salteranno anche la sfida della 26.a giornata. Pienamente recuperato invece Tonali, così come Calabria e Tomori rimasti fuori dall’ultima partita. Assente anche Rebic, infortunatosi proprio stamattina: l’attaccante ha riportato un’infiammazione all’anca destra. Leao e Roback gli unici attaccanti disponibili.

Portieri: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Tatarusanu

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori

Centrocampisti: Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali

Attaccanti: Leao, Roback

#VeronaMilan 🔴⚫️

The squad heading to Verona

I convocati per il Bentegodi#SempreMilan 👊@pumafootball pic.twitter.com/nTRtf0Zaa5

— AC Milan (@acmilan) March 6, 2021