Verona-Milan, Juric senza Kalinic | Il motivo

Per il match in programma domani tra Verona e Milan, non sarà presente Nikola Kalinic tra le fila gialloblù. L’ex attaccante rossonero è alle prese con un infortunio

Domani, allo stadio Bentegodi di Verona andrà in scena un match assolutamente da non perdere. L’Hellas Verona di Juric ospiterà nella propria dimora il Milan, provando ad approfittare del periodo poco positivo dei rossoneri per conquistare la vittoria.

Dal suo canto, la squadra di Pioli – che è nuovamente decimata dagli infortuni – lotterà con tutte le sue forze per dimostrare il grande carattere e il grande gioco che da un pò sembrano essere stati smarriti.

Certo, senza Ibrahimovic, Calhanoglu, Bennacer e Rebic – titolarissimi del Milan – non sarà semplice per Pioli schierare in campo una formazione top; ma i rossoneri hanno dimostrato in più occasioni di saper fronte anche alle più dure difficoltà, e di saper gestire le gare anche orfani dei suoi migliori leader tecnici.

Al contrario, Ivan Juric potrà contare su una rosa quasi al completo, se non fosse per l’indisponibilità di Colley, Benassi e dell’ex Milan Nikola Kalinic.

Kalinic assente in Hellas Verona-Milan

L’ex attaccante rossonero Nikola Kalinic domani sarà costretto a saltare proprio la gara contro il Milan, squadra di cui ha fatto parte nella stagione 2017-2018.

Il croato non ha di certo brillato con la maglia rossonera, e per tale motivo, dopo il suo primo anno al Milan è stato ceduto in Spagna all’Atletico Madrid. Anche sotto l’ala di Simeone, Kalinic non ha saputo conquistarsi un posto importante tra i colchoneros; e dopo una breve parentesi alla Roma, c’è stato quindi l’Hellas Verona pronto ad accoglierlo.

L’attaccante croato si è però infortunato diverso tempo fa. Per lui una lesione muscolare al bicipite femorale, che lo ha tenuto fuori dai giochi da metà febbraio sino ad oggi. E per il suo recupero sono necessari almeno e ancora altri dieci giorni di stop dal campo.

Quindi domani pomeriggio, Nikola Kalinic non potrà disputare la gara contro la sua ex squadra e aiutare i compagni nell’impresa alla vittoria. Juric al suo posto schiererà sicuramente Lasagna, il neo acquisto arrivato a Verona dall’Udinese.